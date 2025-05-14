В ночь на 14 мая в столице Ливии Триполи снова начались столкновения после убийства главы Аппарата поддержки стабильности при президентском совете Ливии Абделя Гани аль-Кикли, сообщает Al Wasaat.

По данным телеканала, силы Аппарата поддержки стабильности развернуты на некоторых въездах в Триполи, в том числе на дороге, ведущей к аэропорту Митига и штаб-квартире аппарата. По словам очевидцев, в сторону Митиги направился военный конвой сил сдерживания и судебной полиции.

Al Jazeera сообщает, что на улицах звучат выстрелы, а силы правительства национального согласия пытаются взять под контроль тюрьмы и штаб-квартиры на юге и в центре Триполи. Как отмечает телеканал, три столичных муниципалитета объявили о приостановке учебы и экзаменов.

Кроме того, Ливийская судебная полиция сообщила, что большое число заключенных сбежало из тюрьмы к востоку от Триполи.

Миссия ООН по поддержке Ливии (UNSMIL) выразила обеспокоенность эскалацией в Ливии и призвала все стороны прекратить боевые действия.

Вечером 12 мая Al Wasat сообщил, что был убит глава ливийского Аппарата поддержки стабильности (SSA) при президентском совете страны в штабе 444-й бригады военного округа Триполи Абдель Гани аль-Кикли. После этого в нескольких районах Триполи началась стрельба.

К утру 13 мая пресс-служба Министерства обороны, подчиняющееся Правительству национального единства (ПНЕ), передала, что военная операция в столице завершена.