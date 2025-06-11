На фоне протестов против миграционной политики США в Лос-Анджелесе объявлен режим чрезвычайной ситуации, сообщила мэр города Карен Басс, ее слова приводит Reuters. В центральных районах Лос-Анджелеса ввели комендантский час.

По словам Басс, комендантский час продлится несколько дней: с 20:00 10 июня (6:00 мск 11 июня) до 6:00 11 июня (16:00 мск 11 июня).

С 6 июня протесты проходят в Лос-Анджелесе против миграционной политики Белого дома. Акции сопровождались беспорядками и 8 июня президент США Дональд Трамп ввел в штат 2 тысячи нацгвардейцев. На следующий день Пентагон сообщил, что отправит в Лос-Анджелес 700 морских пехотинцев.

Власти Лос-Анджелеса впоследствии сказалаи, что не запрашивали помощи нацгвардии и подчеркнули, что решение о ее вводе было принято без консультаций с местными властями.

10 июня штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на президента США, Пентагон и главу оборонного ведомства Пита Хегсета из-за развертывания в Лос-Анджелесе войск Национальной гвардии.Трамп в ответ заявил, что поддержал бы арест губернатора, и назвал его ответственным за беспорядки.

На следующий день президент США во время выступления в Белом доме заявил, что протесты в Калифорнии кем-то финансируются.

«Эти ребята — профессионалы, они не любители. Кто-то финансирует это. Мы собираемся узнать через генпрокурора Пэм Бонди Минюст, кто это», — сказал он.