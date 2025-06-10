Штат Калифорния и губернатор Гэвин Ньюсом подали в суд на президента США Дональда Трампа, Пентагон и главу оборонного ведомства Пита Хегсета из-за развертывания в Лос-Анджелесе войск Национальной гвардии.

Жалоба, которая была подана в Федеральный окружной суд в Сан-Франциско, состоит из 22 страниц и в ней сказано, что американский лидер нарушил федеральное законодательство и Конституцию. Калифорния требует отменить развертывание Нацгвардии и вернуть контроль над ними губернатору штата.

В документе говорится, что Трамп неоднократно использовал чрезвычайные полномочия, чтобы превысить границы законной исполнительной власти.

«В субботу, 7 июня, он использовал акцию протеста, которую контролировали местные власти, чтобы совершить еще один беспрецедентный захват власти, на этот раз ценой суверенитета штата Калифорния и вопреки авторитету и роли губернатора как главнокомандующего Национальной гвардией штата», — отмечено в жалобе.

Кроме того, в иске говорится, что использование нацгвардейцев усилило страх и напряженность среди жителей штата, а сотрудники полиции эффективно справлялись с пресечением насилия.

Накануне вечером Трамп также утвердительно ответил на вопрос о поддержке возможного ареста губернатора Калифорнии в связи с массовыми протестами. Один из корреспондентов спросил его, должен ли «царь границы» (чиновник, назначенный Трампом, ответственный за безопасность границ и депортационную политику) Том Хоман арестовать Ньюсома.

«Я бы сделал это на месте Тома. Гэвину нравится публичность», — ответил Трамп (цитата по CNN).

По словам президента, ему нравится Ньюсом, он «хороший парень», но «крайне некомпетентен» Протестующих Трамп назвал «профессиональными агитаторами» и «мятежниками».

Тема об аресте Ньюсома появила из-за слов в «пограничного царя», который ранее заявил о возможности ареста любого чиновника, который будет мешать мерам по обеспечению иммиграционного контроля, включая губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса Карен Басс. Хоман заявил, что пока ни один из них «не перешел черту».

Протесты проходят в Лос-Анджелесе против миграционной политики Белого дома. Акции сопровождались беспорядками и 8 июня Трамп ввел в штат 2 тысячи нацгвардейцев. На следующий день Пентагон сообщил, что отправит в Лос-Анджелес 700 морских пехотинцев.