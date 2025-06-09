Президент США Дональд Трамп отправил Нацгвардию, чтобы подавить протесты в Лос-Анджелесе, вызванные антимигрантскими рейдами. Уже арестованы более 50 человек, а губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом пригрозил подать в суд на администрацию главы государства. Как рассказали RTVI эксперты из США, Трамп фактически призвал ввести военное положение в городе, а сама ситуация может перерасти в насилие по принципу «око за око».

Многие люди «в ужасе» от рейдов иммиграционной и таможенной службы США и пытаются защитить тех, кто подвергается преследованиям, — такое мнение в разговоре с RTVI высказал главный редактор журнала Covert Action Джереми Кузмаров. По его словам, происходящее в Лос-Анджелесе показывает «широкое несогласие с курсом и методами Трампа».

«Все это может привести к дальнейшим гражданским беспорядкам в США и перерасти в насилие по принципу «око за око» между полицией, протестующими и сторонниками Трампа. Мы также видим природу полицейского государства США в действии», — добавил американский эксперт.

Как считает профессор Университета Уэйна в Детройте Саид Хан, протесты в Лос-Анджелесе — ответ «на все более милитаристскую кампанию» по пресечению нелегальной миграции.

Собеседник RTVI напомнил, что вызов Нацгвардии — первый с 1960-х годов случай, когда президент США пошел на такой шаг без запроса губернатора штата. В 1965-м американский лидер Линдон Джонсон отправил военных в Алабаму, чтобы подавить беспорядки эпохи борьбы за гражданские права, потому что «губернатор был расистом и никогда бы сам не вызвал Нацгвардию».

В истории с Лос-Анджелесом есть два возможных сценария развития событий, и они «вызывают тревогу».

«Во-первых, Трамп фактически призвал к введению военного положения в Лос-Анджелесе, и это создает перспективу для дальнейших подобных действий в других городах и штатах. Это выглядит как вопиющее чрезмерное применение силы в отношении демонстраций против действий правительства», — рассказал Саид Хан RTVI.

Во-вторых, возросшее и неоднократное использование Трампом чрезвычайных полномочий грозит оказать «сдерживающий эффект на демократию и демократические процессы» и даже может перерасти в «более масштабные гражданские беспорядки».

Протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули 6 июня. Они были вызваны рейдами против нелегалов. На фоне арестов мигрантов как в самом Лос-Анджелесе, так и в его окрестностях люди стали выходить на улицы, а после — начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов. На фоне беспорядков Дональд Трамп объявил о том, что отправит в город 2 тыс. сотрудников Нацгвардии.