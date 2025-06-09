Губернатор-демократ Калифорнии Гэвин Ньюсом заявил, что 9 июня подаст иск против администрации президента США Дональда Трампа. Глава штата назвал решение отправить Нацгвардию в Лос-Анджелес для подавления протестов «аморальным» и «неконституционным».

«Он усугубил ситуацию, он поджег пресловутую спичку, он подливает масло в огонь с тех пор, как объявил, что берет на себя руководство Национальной гвардией», — сказал Ньюсом в эфире телеканала MSNBC.

Также губернатор Калифорнии призвал Трампа отозвать приказ о размещении 2 тыс. сотрудников Нацгвардии и обвинил главу государства в попытке спровоцировать кризис и нарушить суверенитет штата.

«Это действия диктатора, а не президента», — написал он в соцсети Х.

Экс-кандидат в президента США Камала Харрис, которая рассматривает возможность баллотироваться на пост губернатора Калифорнии в следующем году, заявила, что действия администрации Трампа направлены на «разжигание страха».

Как пишет The New York Times, американский лидер отказался сообщить, планирует ли он применять «Закон о восстании» 1807 года, позволяющий президенту США использовать вооруженные силы внутри страны. Последний раз этот закон применялся 36-м президентом Линдоном Джонсоном в 1965-м во время демонстраций в защиту гражданских прав чернокожего населения США.

Протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули 6 июня и были вызваны рейдами против нелегальных мигрантов. Местные жители выходили с плакатами «Ни один человек не нелегален» и скандировали: «Освободите их всех», «Все права для всех иммигрантов» и «Остановите депортации». На фоне арестов нелегалов в самом Лос-Анджелесе и его окрестностях начались столкновения протестующих с сотрудниками правоохранительных органов.