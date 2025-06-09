При подавлении протестов против антимигрантских рейдов в Лос-Анджелесе арестованы более 50 человек, которым вменяют применение насилия в отношении полиции: например, один из протестующих якобы швырнул в офицера коктейль Молотова, а другой протаранил строй спецназовцев на мотоцикле. Что происходит сейчас в городе — в материале RTVI.

Накануне, 8 июня, 17 арестов были произведены дорожным патрулем Калифорнии при зачистке шоссе, заблокированного демонстрантами, а 10 арестов — полицией Лос-Анджелеса в ходе столкновений в центре города. До этого, 7 июня, при подавлении протестов были арестованы 29 человек.

Капитан полиции Лос-Анджелеса Рауль Ховел заявил, что аресты продолжатся, поскольку «офицеры действительно подвергаются нападениям». По его словам, как минимум трое полицейских получили ранения, но ни одному из них не потребовалась госпитализация.

Начальник полиции Лос-Анджелеса Джим Макдоннелл сообщил, что в ближайшие дни последуют дополнительные аресты, поскольку департамент выясняет, кто конкретно несет ответственность за произошедшие в ходе протестов акты вандализма и насилия.

«Число арестов, которые мы провели, меркнет по сравнению с тем, что еще будет сделано», — анонсировал он.

Макдоннелл предупредил виновных, что департамент «очень жестко» проанализирует все доступные видеозаписи инцидентов и привлечет к ответственности всех, кого сможет. По его словам, в их число входят ответственные за поджог нескольких такси Waymo.

Шеф лос-анджелесской полиции считает, что насилия в городе растет день ото дня, и они с шерифом округа Лос-Анджелес Робертом Луной обсуждали даже возможное введение комендантского часа, но пока все же решили, что на данный момент в этом нет необходимости.

Национальная гвардия, которую отправил в Лос-Анджелес президент США Дональд Трамп, городу не нужна, заявил Макдоннелл.

«А они нам нужны? Ну, если посмотреть на сегодняшний вечер, то все это вышло из-под контроля», — сказал он 8 июня, подчеркнув, что городская полиция полностью справляется со своими обязанностями.

Макдоннелл также отрицал обвинения в том, что при одном из столкновений протестующих с сотрудниками иммиграционной службы полицейским потребовалось 38 минут, чтобы прибыть на место происшествия. По его словам, промедление было связано с тем, что перед отправкой стражей порядка по вызову надо было сначала оценить угрозу их попадания в окружение с риском развития куда более критической ситуации.

При этом глава городской полиции признал, что сначала должен разобраться с тем, как войска могут помочь в поддержании порядка, прежде чем принять решение о необходимости их дальнейшего присутствия. Трамп в ответ на это заявление написал в своей соцсети Truth Social: «ВВЕДИТЕ ВОЙСКА». Американский лидер сделал из слов Макдоннелла вывод о том, что «протестующие становятся гораздо более агрессивными», поэтому «придется пересмотреть ситуацию» и признать необходимость ввода войск в Лос-Анджелес.

«Он должен это сделать ПРЯМО СЕЙЧАС!!!» — пишет Трамп.

Сейчас Лос-Анджелес живет в кризисном режиме: в работе общественного транспорта из-за протестов возникли серьезные перебои, в центре города не ходят поезда, а автобусы перенаправлены объездными маршрутами, что создало путаницу среди пассажиров и резко увеличило продолжительность поездок. Фактически общественный транспорт по центральной части города не ходит. Власти вынуждены были временно блокировать даже движение метрополитена, поскольку протестующие 7 июня пытались проникнуть в железнодорожные туннели.

Вечером 9 июня полиция Лос-Анджелеса обнародовала заявление о запрете любых собраний в центре города и предупредила, что нарушители будут арестованы. Однако вскоре после этого несколько сотен протестующих продолжали оставаться возле здания мэрии. В нескольких кварталах оттуда полицейские стреляли резиновыми пулями, чтобы разблокировать перекрытую активистами дорогу. Над толпой кружил вертолет департамента полиции, с борта которого через громкоговоритель звучало предупреждение:

«Вы все видны на камере, мы придем к вам домой!»

Сенатор Алекс Падилла раскритиковал администрацию Трампа, обвинив ее в репрессиях в отношении иммигрантских общин, и призвал демонстрантов продолжать мирные протесты. «Продолжайте протестовать, потому что Дональд Трамп хотел бы, чтобы все сидели тихо, пока он продолжает злоупотреблять властью, сеять жестокость во всех уголках Америки и нарушать закон», — заявил демократ из Калифорнии.

По его словам, антимигрантскими рейдами и нагнетанием ажиотажа вокруг протестов президент США якобы пытается отвлечь внимание от своего «большого красивого законопроекта».

«Этот разрушительный законопроект, который проходит через Конгресс, сократит здравоохранение для многих американцев, увеличит расходы работающих семей и поддержит налоговые льготы для миллиардеров. Трамп не хочет, чтобы люди говорили об этом, поэтому он возвращается к демонизации иммигрантов и пытается бить себя в грудь за то, что он крутой парень», — считает Падилла.

Ответственность за агрессию протестующих по отношению к полицейским сенатор возложил на «провокаторов», которые воспользовались ситуацией, хотя не являются ни защитниками прав мигрантов, ни организаторами протестных выступлений. Падилла призвал Национальную гвардию не вмешиваться в ситуацию.

«Пусть местные правоохранительные органы выполняют свою работу», — сказал он.

Протесты против массовых арестов мигрантов-нелегалов начались в Лос-Анджелесе 6 июня. Как сообщил представитель прокуратуры США Киран МакЭвой, один из пятничных рейдов прошел в районе, где одна компания якобы использовала фиктивные документы для некоторых своих работников, и судья выдал агентам иммиграционной службы ордер на обыск ее офиса.

Associated Press сообщило, что по меньшей мере 44 человека были арестованы федеральными иммиграционными агентами. Сотрудники иммиграционной и таможенной полиции провели обыски в трех местах, уточнил представитель Homeland Security Investigations. Рейды стартовали в тот же день, когда американские СМИ написали, что администрация Трампа готовится к «масштабной» отмене федерального финансирования Калифорнии.

В результате местные жители вышли на улицы с плакатами, на которых написано: «Ни один человек не нелегален». Протестующие скандировали: «Освободите их всех», «Все права для всех иммигрантов» и «Остановите депортации».

С тех пор в городе и его окрестностях произошли столкновения протестующих с полицией и сотрудниками Иммиграционной и таможенной полиции США, которая задерживала незаконных мигрантов. Для разгона демонстрантов в центре Лос-Анджелеса и Парамаунте применялись слезоточивый газ и светошумовые гранаты, многие задержаны.