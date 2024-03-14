В 75 км от Эвенска Магаданской области потерпел крушение вертолет Ми-8. В Росавиации сообщили «Интерфаксу», что один человек погиб, двое находятся в тяжелом состоянии.

По данным Дальневосточной транспортной прокуратуры, аварийная посадка вертолета Ми-8Т перевозчика «Дальнереченск Авиа», следовавшего по маршруту «посадочная площадка Кварцевый — аэропорт Омсукчан», произошла в 11:05 по местному времени (03:05 по мск).

«По предварительной информации рейс выполнялся в целях перевозки работников золоторудного месторождения, на борту воздушного судна находились 20 человек, в том числе 3 члена экипажа», — говорится в сообщении ведомства.

Также в прокуратуре назвали предварительную причину крушения вертолета — неисправность двигателя.

Управление СК на транспорте завело уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

Губернатор Магаданской области Сергей Носов сообщил, что на место ЧП с вертолетом а/к «Дальнереченск Авиа» направлены спасательная группа и медики.

Mash пишет, что рабочие, которые находились в упавшем вертолете, относятся к компании «Полиметалл». По данным телеграм-канала, на днях предприятие объявило о полном закрытии сделки по продаже бизнеса, рабочие летели с месторождения по добыче золота «Сопка Кварцевая».

Месторождение «Сопка Кварцевая» расположено в Северо-Эвенском округе Магаданской области. В июле 2022 года «Эвенская горнорудная компания» начала на золотоизвлекательной фабрике на месторождении пуско-наладочные работы.