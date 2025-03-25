Второй за день взрыв произошел в Махачкале, на этот раз в салоне сотовой связи. РИА Новости со ссылкой на ГУМВД сообщало, что пострадали два человека, позже их число увеличилось до четырех.

«Число пострадавших при взрыве в салоне сотовой связи в Махачкале возросло до 4, трое их них в тяжелом состоянии», — сообщили агентству в региональном Минздраве.

На место направлены полиция и экстренные службы. В МВД уточнили ТАСС, что произошел взрыв газовоздушной смеси.

«В 10:10 [мск] в дежурную часть МВД Дагестана от очевидцев поступило сообщение о том, что в салоне сотовой связи, расположенном по проспекту Имама Шамиля, произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительной информации, два человека пострадали», — говорится в сообщении. ТАСС со ссылкой на оперативные службы отмечает, что после взрыва в салоне связи начался пожар. По словам собеседника, взрывной волной в здании выбиты стекла, осколки разбросаны на несколько метров.

Ранее взрыв произошел в многоэтажном доме на Гапцахской улице Махачкалы. ТАСС в оперативных службах сообщили, что пострадала женщина. Позже в ожоговом центре РКБ им. А. В. Вишневского уточнили, что в результате ЧП пострадали два человека. Женщина находится в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней тяжести.​