Дознаватели МЧС России устанавливают причину возгорания на территории частной базы по хранению нефтепродуктов в деревне Осенцы в Пермском крае, говорится в телеграм-канале ведомства.

Сейчас рассматриваются две версии ЧП: неосторожное обращение с огнем и аварийный режим работы электрооборудования.

Ранее в МЧС сообщили, что пожар ликвидирован на площади 10 тыс. кв. м. На месте работало более специалистов и 19 единиц техники.

Пострадавших в результате пожара нет, также огонь не перешел на частные жилые дома, административный корпус и сухую растительность.

В ночь на 4 октября в Аннинском районе Воронежской области после атаки БПЛА также загорелась нефтебаза. Губернатор Александр Гусев сообщил, что там загорелась пустая цистерна, пр предварительной информации, пострадавших нет.