Кандидата в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес (штат Герреро) от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентоса застрелили во время финальной предвыборной встречи с избирателями. Об этом пишет El Universal.

Как уточняет El Universal, политик находился на баскетбольной площадке среди своих сторонников, когда сзади к нему подошел неизвестный и выстрелил ему в затылок из короткоствольного пистолета. Запись произошедшего распространилась в Сети: на ней слышно как минимум 15 выстрелов.

По данным прокуратуры, нападавший был убит на месте. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Представители партии, которую представлял Баррьентос, назвали произошедшее «ужасным преступлением» и потребовали найти всех виновных.

«Очень жаль, что правительство штата не предприняло ни малейших усилий, чтобы гарантировать безопасность кандидатов, и что эта кампания закончилась применением насилия», — говорится в обращении партии.

По данным мексиканской консалтинговой компания Integralia, в период с сентября 2023 года по апрель 2024 года почти 400 мексиканских политиков и журналистов стали стали жертвами нападения. Согласно отчету, 127 из них были кандидатами на предстоящих выборах. В частности, за время избирательной кампании в штате Герреро убили пять претендентов в мэры и одного — в депутаты, отметило El Universal. Также нападениям подверглись их семьи, телохранители и сторонники.

Ранее сообщалось, что девять человек погибли и не менее 60 пострадали из-за обрушения сцены во время предвыборного митинга кандидата на пост мэра города Сан-Педро Лорении Каннавати. Конструкцию снес порыв ветра — во время инцидента на мероприятии находилось порядка 700 человек. Среди них был кандидат в президенты Мексики — Хорхе Альварес Майнес от оппозиционной партии «Гражданское движение». Он не пострадал.