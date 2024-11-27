Президент России Владимир Путин совершает государственный визит в Казахстан, поэтому в соответствии с протоколом на приветственных баннерах в Астане к российскому лидеру обращаются «Ваше превосходительство». Об этом сообщили в МИД Казахстана, пишет издание «Курсив».

Визит имеет наивысший статус государственного, а не официального, пояснили в ведомстве. «Ваше превосходительство» — стандартная форма обращения к высокопоставленным представителям зарубежных государств, сообщил в своем телеграм-канале казахский политолог Газиз Абишев.

«Протокол предполагает всякие торжественные детали гостеприимства, в том числе “Ваше превосходительство”», — отметил он.

Визит Владимира Путина в Казахстан рассчитан на два дня ― 27 и 28 ноября, сообщили в Кремле. Президент России примет участие в сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане и проведет переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, по итогам которых будет подписано нескольких документов.

В преддверии визита в Астане появились баннеры с российским триколором, изображением Путина и надписью: «Ваше превосходительство господин Владимир Путин, президент Российской Федерации, добро пожаловать в Астану».

В октябре директор департамента государственного протокола МИД России Игорь Богдашев приветствовал фразой «Ваше превосходительство» президента Беларуси Александра Лукашенко во время его визита в Москву для участия в Совете глав стран СНГ. «Какое превосходительство? Где ты это видел?» — отреагировал Лукашенко.