Министерство иностранных дел России не проводит встречу с представителями США в Эр-Рияде 25 февраля. Об этом заявили RTVI в российском МИД.

«С участием МИД никаких встреч в Эр-Рияде не проходит сегодня», — рассказали во внешнеполитическом ведомстве России.

Немецкая газета Die Zeit со ссылкой на источники сообщила, что в столице Саудовской Аравии 25 февраля пройдет вторая встреча российской и американской делегаций. Однако издание не указало, кто будет участвовать в переговорах.

После этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: следующие контакты между Москвой и Вашингтоном пройдут на экспертном уровне по линии МИД.

Первая встреча представителей России и США прошла в Эр-Рияде 18 февраля. Тогда от Москвы были глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Вашингтон представляли госсекретарь Марко Рубио, советник американского лидера по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

12 февраля президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, по итогам которого договорились начать процесс по урегулированию военного конфликта на Украине.