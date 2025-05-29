Министерство цифрового развития допускает возможность поэтапного ограничения доступа к иностранным облачным сервисам, покинувшим Россию после начала военной операции. Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев в рамках форума TAdviser SummIT 2025. Трансляция сессии с его участием велась на странице министерства во «ВКонтакте».

«Президент сказал — будем душить», — сказал Шадаев, отвечая на вопрос модератора дискуссии о механизмах воздействия на иностранные сервисы.

После раздавшихся в зале аплодисментов глава Минцифры призвал рассматривать этот вопрос в более широком контексте. Он отметил, что российская IT-отрасль развивается «очень быстрыми темпами», и «это, конечно, очень круто».

При этом, отметил Шадаев, из-за непростой экономической ситуации и высокой процентной ставки многие крупные заказчики сокращают бюджеты на IT. На фоне этого в Минцифры задумались о дополнительных стимулах роста спроса на российские разработки.

«Наш подход такой: в крупных корпорациях можно подумать о каком-то поэтапном ограничении использования зарубежных облачных сервисов там, где есть зрелые российские аналоги, собственно — чтобы поддержать и дать им возможность получить дополнительный спрос», — сказал министр.

Шадаев отметил, что несмотря на наличие облачных сервисов, платить за их услуги затруднительно, и многие компании прибегают для этого к сложным механизмам.

«Ну и, де-факто, получается, что мы эти сервисы берем “из-под полы” у зарубежных компаний, которые, в общем-то, прекратили свою работу [в России]», — отметил Шадаев.

Несмотря на наличие «конфликта привычки пользователя», продолжать платить за сервисы демонстративно ушедших компаний «странно», сказал глава Минцифры.

«Я удивился, что вы не задали вопрос, когда вернутся все крупные зарубежные компании. Честно говоря, мы такого ажиотажа с их стороны не видим и не фиксируем, поэтому каких-то признаков сверхзаинтересованности крупных западных вендоров вернуться пока не чувствуем», — добавил он.

Шадаев также перефразировал девиз бывшего лидера Коммунистической партии Китая Мао Цзэдуна «Пусть цветут сто цветов», обозначив позицию Минцифры по конкуренции: «Пусть цветут все цветы».

«Пусть цветут все цветы, а сорняки мы будем выпалывать. А дальше уже вопрос критериев — что сорняк, что не сорняк. Поэтому здесь мы за конкуренцию, но такую… управляемую. Притом, что мы все равно будем поддерживать, и мы всегда приоритизируем российские решения, и здесь уже всем понятно, что режим преференций должен сохраниться», — заключил он.

26 мая президент России Владимир Путин встретился с представителями деловых кругов по случаю Дня российского предпринимательства. Глава компании IVA Technologies Станислав Иодковский заявил со ссылкой на прогнозы аналитиков, что российская IT-отрасль теряет «миллиарды» за счет продолжения работы в стране зарубежных сервисов.

Он привел в качестве примера ZOOM и Microsoft, предложив «чуть-чуть ограничить» их работу. Путин согласился, что эти компании надо «душить», поскольку они занимаются тем же в отношении российских сервисов. По словам президента, «надо отвечать им взаимностью, вот и всё».

«Мы никого не выгоняли, никому не мешали, мы предоставляли максимально благоприятные условия для работы у нас, на нашем рынке, а они пытаются нас “душить” — вот коллега же говорил. И нужно отвечать им взаимностью, зеркально действовать», — сказал глава государства.

Путин попросил «без стеснений» направить министру экономического развития Максиму Решетникову список западных компаний, которые продолжают работать в России, и российских крупных компаний, которые используют их сервисы.

Иодковский отметил, что отечественные гиганты переходят на российские программы, но у пользователей сохраняются «привычки». Путин назвал эти привычки «вредными».