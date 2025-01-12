В Польша наблюдается «усталость» от российско-украинского конфликта и не в последнюю очередь это связано с украинскими беженцами, которые живут «в пятизвездочных отелях». Об этом, как пишет Financial Times, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Конечно, в польском обществе есть усталость, и это понятно, особенно когда люди здесь видят молодых украинских мужчин за рулем новейших автомобилей или проживающих в пятизвездочных отелях», — сказал он.

Он отметил, что Варшава не должна отправлять своих военных на территорию Украины.

«Когда появится мирный план, мы его обсудим, но приграничные государства — это не те, кто каким-либо образом должен появляться со своими войсками на Украине, потому что я считаю, что должно быть большее распределение бремени и диверсификация внутри НАТО», — сказал он.

Также министр заявил, что понимает, почему Украина недовольна отказом Польши поставлять оставшиеся у нее самолеты МиГ-29. Однако, продолжил Косиняк-Камыш, Киев также должен «помнить, что, когда другие отправляли только каски, мы отправляли танки».

10 января Косиняк-Камыш в интервью RMF FM заявил, что у украинцев «огромная усталость» от конфликта с Россией, а ситуация «на линии фронта очень сложная». Он также сообщил, что Польша передаст Украине дополнительное оборудование, но не стал раскрывать деталей.

Кроме того, министр подчеркнул, что Украины не будет в ЕС и НАТО, пока не будет проведена эксгумация жертв Волынской резни с последующим достойным захоронением. «Без этого не будет хороших польско-украинских отношений», — добавил Косиняк-Камыш.

Отвечая на вопрос, есть ли у Польши стратегическая цель по отношению к России, министр сказал, что Варшава хочет «создать такую силу, чтобы ей никогда не было выгодно нападать», добавив при этом, что польские войска не будут отправлены на территорию Украины.

Также Косиняк-Камыш заявил, что Польша допускает, что Россия может на нее напасть, призвав быть «умнее» и готовиться «к любому сценарию». По его словам, Варшава укрепляет свои военно-морские силы для защиты Балтийского моря, а он сам выступает за диалог со скандинавскими странами по этому поводу.

В декабре 2024 года премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что республика пока не планирует отправлять своих военнослужащих на Украину даже в случае достижения прекращения огня между Киевом и Москвой.