Распространяемая в социальных сетях информация о, якобы, впервые проводящемся сборе сведений об участниках международных научных мероприятий с российской стороны не соответствует действительности. Об этом заявил заместитель министра науки и высшего образования России Константин Могилевский, его слова RTVI привела пресс-служба ведомства.

О том, что Минобрнауки направило в научные организации Российской академии наук (РАН) письмо с требованием собрать поименный список участников всех международных научных мероприятий за 2023 год 21 ноября написала газета «Ведомости» со ссылкой на источник в одном из московских институтов и собеседников в двух сибирских институтах РАН.

По информации издания, в разосланном Минобрнауки письме сказано, что информацию собирает департамент международного сотрудничества ведомства «в целях формирования плана участия в международных конгрессно-выставочных мероприятиях на территории РФ и иностранных государств в 2024 году и подготовки справочных материалов».

Как пишут «Ведомости», сотрудники институтов РАН должны представить «детализированные сведения» об участниках международных мероприятий как с российской, так и с иностранной стороны. В частности, необходимо предоставить полное официальное название мероприятия, «контингент участников мероприятия», список государств, из которых приехали участники, а также их численность. Также в письме сказано, что необходимо указать пофамильный перечень как сотрудников института, которые участвовали в мероприятии, так и представителей других стран.

Константин Могилевский пояснил, что план конгрессно-выставочных мероприятий, как и оценка его реализации формируется Минобрнауки ежегодно. Так, по сведениям замглавы ведомства, в 2022 году подведомственными организациями была предоставлена информация о более чем 3 тысячах международных мероприятий.

«Эти статистические сведения необходимы Минобрнауки России для того, чтобы принимать управленческие решения — концентрировать усилия на тех направлениях, по которым работа ведется недостаточно активно, или наоборот выявлять те случаи, в которых тематически схожие мероприятия проводятся различными подведомственными организациями параллельно, дублируя друг друга», — уточнил замминистра.

Он добавил, что Минобрнауки не запрашивало информацию обо всех участниках международных научных мероприятий, а хотело получить данные «исключительно о наиболее значимых из них как с российской, так и зарубежной сторон, что позволяет объективно оценить уровень площадки, понять, насколько востребованной она оказалась».

Могилевский заверил, что ни о каких дополнительных ограничениях, «якобы налагаемых на подведомственные организации в части определения направлений научного международного сотрудничества, разумеется, речи не идет».