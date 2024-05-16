Из-за майских заморозков в России погибли посевы на территории 830 тыс. гектаров — около 1% всех посевов страны. Об этом сообщила на заседании оперштаба с вице-премьером Дмитрием Патрушевым глава Минсельхоза России Оксана Лут.

«Есть поврежденные посевы и многолетние насаждения. Сейчас специалисты Минсельхоза вместе с регионами проводят оценку для получения достоверных данных»,— говорится в сообщении пресс-службы правительства, которая приводит слова Лут.

Кроме того, в отчете сказано, что после сильных заморозков на территории Волгоградской и Поволжской областей, а также Центрального и Приволжского федеральных округов, нужно «оперативно организовать пересев погибших культур».

После заседания оперштаба губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале сообщил, что объем урожая в регионе может быть на 30-50% меньше, чем в 2023 году. Это связано не только с заморозками в мае, но и с погодными условиями, малым количеством осадков, а также с прорывом Каховской ГЭС.

Майский снег в России и «сугробы уровня люкс»

В нескольких российских регионах в начале мая прошли снегопады. Снег выпал в Москве, Екатеринбурге, Тюмени, Самаре, Казани и других городах. В Тюмени были повреждены десятки машин, а в Свердловской области сотни людей остались без электричества.

В результате в нескольких регионах России, среди которых Тамбовская, Липецкая, Воронежская, Волгоградская и Ростовская области, был введен режим ЧС из-за «негативного влияния майских заморозков на сельхозкультуры». Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем телеграм-канале сообщал, что в регионе пострадали 266 тыс. га посевов. Глава Ростовской области Василий Голубев писал о 140 тыс. га.

Вице-премьер Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 12 мая заявил, что несмотря на «сложные погодные условия и заморозки», Россия «получит урожаи, которые необходимы ей для обеспечения продовольственной безопасности».

Однако президент Ассоциации садоводов России (АППЯПМ) Игорь Муханин оказался настроен менее оптимистично.

«О косточковых можно вообще забыть — останемся в центральной зоне без урожая. По яблокам есть призрачная надежда хоть что-то сохранить», — сказал он в интервью «Российской газете».