Защита нравственных ценностей могла бы стать основанием для освобождения от уголовной ответственности для правонарушителей. Об этом в ходе Петербургского юридического форума заявил министр юстиции России Константин Чуйченко, пишет ТАСС.

Министр напомнил, что в действующем российском законодательстве прописано два основания для освобождения от уголовного наказания — крайняя необходимость и необходимая оборона.

«У меня есть предложение подумать в отношении того, что может быть нам ввести третье основание освобождения от уголовной ответственность, дабы обеспечить приговором справедливость», — заявил он.

В качестве примера Чуйченко привел вторжение украинских войск на территорию Курской области, когда многие местные жители «защищали своих близких, свое имущество и, естественно, убивали».

«Ни у кого же не возникает вопроса, а насколько правомерно они убивали и так далее. Тогда почему в обычной ситуации такие вопросы возникают, и мы тем самым, как говорится, находимся в противостоянии и противоречии права и морали», — отметил министр.

Он также рассказал о деле в отношении мужчины, который убил насильника своей малолетней дочери и был приговорен к лишению свободы на восемь лет. Чуйченко выразил уверенность в том, что мораль и право должны «не параллельно идти или расходиться, а наоборот».

«Мораль должна быть воплощена в праве, и право должно быть глубоко моральным. На сегодняшний день у нас уголовный и уголовно-процессуальный кодексы трактуют понятие справедливости как соразмерность наказания совершенному деянию», — добавил министр.

В сентябре 2024 года Госдума приняла в первом чтении два законопроекта, предусматривающих остановку уголовного преследования в отношении подсудимых, которые заключили контракт на участие в специальной военной операции. В соответствии с новыми положениями, фигуранты уголовных дел могут подписать договор об участи в спецоперации на стадии рассмотрения дела судом.