Госдума 18 сентября в первом чтении приняла два законопроекта о прекращении уголовного преследования подсудимых, если они подпишут контракт на участие в специальной военной операции, передает корреспондент RTVI.

Сейчас на военную службу по контракту могут поступать:

подозреваемые и обвиняемые на досудебной стадии по уголовному делу,

осужденные и находящиеся в местах лишения свободы,

имеющие непогашенную судимость.

Парламентарии и Верховный суд дают возможность фигурантам уголовных дел заключать контракт на участие в спецоперации на этапе рассмотрения дела в суде. Сейчас такой возможностью обладают те, чье дело еще не рассматривается в суде по существу, либо уже осужденные.

«Человек совершает преступное деяние, с ним проводится предварительное следствие. Потом документы передают в суд, судебное следствие, и потом он уже отбывает наказание. На первом этапе — можно [подписать контракт на участие в СВО], на третьем этапе — можно, на втором — нельзя. Мы вот этот пробел устраняем», — пояснил в ходе обсуждения глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он уточнил, что принимаемые законопроекты дают возможность подписывать контракты на участие в СВО обвиняемым или подсудимым «на этапе судебного производства, когда прокурором уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу».

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают возможность приостановки судопроизводства по уголовному делу и последующего освобождения подсудимых от уголовной ответственности в случае:

призыва на военную службу в период мобилизации или в военное время,

заключения ими контракта о прохождении военной службы в ВС в период мобилизации, в период военного положения или в военное время,

совершения преступления во время прохождения военной службы в ВС в период мобилизации, при действии военного положения или в военное время.

В действующей редакции от ответственности освобождаются граждане, в отношении которых приостановлено предварительное расследование по их уголовному делу (за исключением определенных преступлений по «тяжелым» статьям).

Кроме того, поправки регламентируют основания и порядок принятия судебных решений о приостановке производства по уголовным делам по ходатайству командования воинской части (учреждения), об отмене меры пресечения и о прекращении уголовного дела или уголовного преследования в отношении этой категории граждан.

Также поправки предусматривают аналогичный правовой механизм для осужденных, которым приговор уже вынесен, но еще не вступил в законную силу или обжалуется по апелляции.

Еще один принятый в первом чтении законопроект вносит изменения в федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе». Он взаимосвязан с предыдущим законопроектом и предполагает, что в период мобилизации, военного положения и в военное время контракт на службу в ВС России могут подписывать фигуранты уголовных дел, производство по которым приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом. Эта возможность не будет предоставляться обвиняемым в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Сейчас контракты о военной службе могут заключать обвиняемые, в отношении которых по ходатайству командования воинской части приостановлено предварительное расследование.

В ходе обсуждения законопроектов некоторые депутаты выражали опасения, что из-за притока фигурантов уголовных дел на военную службу Вооруженные силы России могут превратиться в «банду Махно».

«Наша армия никогда не станет бандой Махно. Законопроект дает шанс тем, кто оступился. В конце концов, они такие же граждане нашей страны и имеют право защищать нашу страну. <…> У нас есть масса случаев, когда из большого количества желающих берут единицы. У меня сотни обращений из мест лишения свободы: почему не взяли меня, почему не взяли меня? А потому и не взяли, потому что не всех берут. Потому что армия российская — не банда, а Вооруженные силы — славные, которые добьются долгожданной победы в специальной военной операции», — заверил коллег Андрей Картаполов.

Подсудимых разрешили отпускать на СВО. Ждать ли всплеска преступности?

С предложением отпускать на СВО подсудимых, чье уголовное дело уже направлено в суд и находится в судебном производстве, Верховный суд выступил в августе 2024 года. Вскоре соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму.