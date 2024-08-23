Обвиняемые, которые во время мобилизации поступили на службу в Вооруженные силы, могут быть освобождены от уголовного наказания в суде. Такой законопроект внес на рассмотрение Госдумы Верховный суд. Документ опубликован в электронной базе на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что его цель — улучшить «процессуальные гарантии» для тех, кто совершил преступления и был призван на военную службу в период мобилизации или военного времени, а также для тех, кто заключил контракт на прохождение военной службы в период мобилизации, военного положения или военного времени.

В финансово-экономическом обосновании к документу указано, что принятие и реализация предлагаемых изменений не потребуют дополнительных расходов федерального бюджета.

«Законопроект не противоречит актам более высокой юридической силы, в том числе Договору о Евразийском экономическом союзе <…> Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанного замечания», — говорится в официальном отзыве на законопроект, подписанным зампредседателя правительства Дмитрием Григоренко.

В частности, предлагается заменить в ч. 1 ст. 78 УК России («Освобождение от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности») слова «предварительное расследование приостановлено в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса» на «производство по уголовному делу приостановлено по ходатайству командования воинской части (учреждения) в случаях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации».

Помимо этого, предлагается также дополнить статью 238 УПК России («приостановление производства по уголовному делу») следующим положением:

«[Судья выносит постановление о приостановлении производства по уголовному делу] в случае призыва обвиняемого на военную службу в период мобилизации или в военное время в Вооруженные Силы России либо заключения им в период мобилизации, в период военного положения или в военное время контракта о прохождении военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации, а также прохождения им военной службы в Вооруженных Силах Российской Федерации в период мобилизации, в период военного положения или в военное время».

Согласно статье 238 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, уголовное дело может быть приостановлено в следующих случаях: 1. Если обвиняемый скрылся и его местонахождение неизвестно. 2. Если у обвиняемого обнаружено тяжёлое заболевание, подтверждённое медицинским заключением. 3. Если суд направил запрос в Конституционный суд или если Конституционный суд приступил к рассмотрению жалобы о соответствии закона Конституции. 4. Если местонахождение обвиняемого известно, но реальная возможность его участия в судебном заседании отсутствует.

В середине августа пленум Верховного суда одобрил проект закона, предусматривающего приостановке уголовных дел подсудимых, которые поступили на военную службу в зоне военной операции.

В соответствии с положениями инициативы также оговаривается, что в случае, если такие лица получат государственную награду, достигнут предельного возраста службы или покинут ее по состоянию здоровья, дела в их отношении будут прекращены.