В центре медицинской реабилитации и спортивной медицины в Якутске у 70 пациентов, в том числе 21 ребенка, обнаружили симптомы кишечной инфекции, сообщил региональный минздрав в телеграм-канале.

Управление Роспотребнадзора по республике проводит эпидемиологическое расследование. Предварительной причиной отравления является пищевой фактор, уточнили в минздраве.

«В министерство здравоохранения республики из ГАУ Республики Саха (Якутия) «Республиканский центр медицинской реабилитации и спортивной медицины» 28 февраля поступила информация о выявлении 70 пациентов с симптомами кишечной инфекции, из которых 21 ребенок», — говорится в сообщении.

Местный минздрав написал об отравлении 70 пациентов в официальном телеграм-канале в 8:25 (мск). Инфекционисты медучреждения осмотрели пациентов для уточнения диагноза.

Следственный комитет Якутска сообщил спустя час в 9:05 (мск), уже о «более 70» пациентах с симптомами кишечной инфекции. «Следственным отделом организовано проведение процессуальной проверки», уточнили в СК по городу.

По информации регионального минздрава в 10:52 (мск), возможной причиной отравления 70 человек мог стать «пищевой фактор». «Поставщик питания — аутсорсинговое частное предприятие», добавили в ведомстве.

Как рассказали источники РЕН ТВ, острой кишечной инфекцией заболели 75 человек, в том числе 24 ребенка.

14 февраля госпитализировали 20 постояльцев хостела «Гостиница РБК сервис» на юге Москвы. Их направили в инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции. По данным столичного Роспотребнадзора, все заболевшие были строительными рабочими, которые питались на стройке по адресу ул. Обручева, д. 30а.