20 постояльцев хостела «Гостиница РБК сервис» на юге Москвы были направлены в инфекционную больницу с признаками острой кишечной инфекции, сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

«По результатам обращений за медицинской помощью постояльцев хостела «Гостиница РБК сервис» 20 человек были госпитализированы в инфекционную больницу, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Все пациенты получают необходимое лечение в полном объеме» , — уточнили в Департаменте здравоохранения Москвы.

В ведомстве сообщили, что проводится эпидемиологическое расследование, медицинские службы продолжают работать на месте происшествия.

По данным Роспотребнадзора, все заболевшие являются строительными рабочими, которые питались на стройке по адресу ул. Обручева, д. 30а.

«В соответствии с договором на поставку питания готовые блюда доставлялись юридическим лицом ООО «ЕниДем». Приготовление продукции осуществлялось по адресу: г. Москва, ул. Прянишникова д.19 стр.1», — сказано в пресс-релизе ведомства.

Специалистами Роспотребнадзора проводятся «мероприятия по недопущению распространения массовых инфекционных заболеваний» по всем трем адресам.

11 февраля двух человек госпитализировали в НИИ скорой помощи им. Склифосовского, после того как им они перекусили слойками, в которых могла находиться ртуть. Пострадавшие самостоятельно обратились за помощью. По их словам, они купили слойки в одной из столичных пекарен, а в начинке обнаружили серебристые шарики, похожие на ртуть.

14 февраля стало известно, что отравление пирожками оказалось покушением на убийство из-за ревности. По версии следствия, обвиняемый, находясь в кафе на юго-западе Москвы, добавил содержимое шприца в пищу, чтобы отравить знакомого, а сам симулировал симптомы отравления.