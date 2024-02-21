Мещанский суд Москвы до 8 апреля арестовал президента Всероссийского общества глухих (ВОГ) Станислава Иванова. Ему вменяется особо крупная растрата (ч. 4 ст. 160 УК РФ), сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции

Аналогичная мера пресечения избрана в отношении первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова, вице-президента Венеры Гаулстон, помощника президента и председателя Новосибирского отделения Михаила Брагина, а также бывшего вице-президента Вадима Иванченко.

О задержании представителей руководства ВОГ стало известно 20 февраля. Как сообщала газета «Коммерсант» («Ъ»), их подозревают в массовом хищении активов на сумму 211 млн рублей. По данным издания, фигуранты продавали принадлежавшие обществу здания по заведомо заниженной цене.

Проданная недвижимость ВОГ, как пишет «Ъ», находилась в Вологде, Казани, Липецке, Новосибирске, Омске и Калининградской области. Причем избавлялось общество только от якобы непрофильных активов из-за сокращения бюджетного финансирования, утверждает издание.

Среди прочего, «Коммерсант» отмечает, что уголовное дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) было возбуждено еще в январе 2018 года.