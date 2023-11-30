Два жителя Москвы — 27-летняя женщина и 32-летний мужчина — умерли после отравления метадоном, который мог попасть в столицу из Ставрополья. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Ранее в регионе задержали трех иностранцев, подозреваемых в сбыте запрещенных веществ по меньшей мере двум десяткам жителей Астрахани, попавшим в больницу с признаками интоксикации.

Женщину, уроженку Мурома, в бессознательном состоянии, и лежащее рядом с ней тело ее знакомого, обнаружила на полу квартиры подруга муромлянки, приехавшая к ней в гости.

Пострадавшую срочно госпитализировали в токсикологическое отделение, но спасти не смогли. По предварительным данным, женщина и ее друг скончались из-за отравления метадоном. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.

Как отмечает SHOT, за последние несколько дней с отравлением метадоном в столичные больницы попали по меньшей мере три человека: двухлетняя девочка из Красногорска, 24-летний молодой человек и 16-летний студент.

Этим же наркотиком отравились по меньшей мере 25 жителей Астрахани, трое из которых умерли. Местные правоохранительные органы, по предварительной информации, задержали трех закладчиков-мигрантов, которые и отравили крупной партией наркотиков астраханцев, подменив мефедрон на метадон.