Останкинский районный суд Москвы 6 января арестовал гражданина США Роберта Вудлэнда Романова по обвинению в попытке незаконного оборота наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Вудлэнд арестован на два месяца, до 5 марта 2024 года. Ему вменяется покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК). Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы.

Подробности дела не сообщаются. По данным телеграм-канала «ВЧК-ОГПУ», американца задержали 5 января и в тот же день предъявили ему обвинение. Как пишет РБК, у следствия есть основания полагать, что «преступная деятельность является основным источником дохода» Вудлэнда.

Защита просила отправить его под домашний арест, мотивируя это тем, что мужчина «способствует установлению истины по делу, скрываться на намерен». Суд учел, что у Вудлэнда двойное гражданство, он обвиняется в особо тяжком преступлении, не живет по месту регистрации и официально не работает, передает ТАСС.

В 2015 году Вудлэнда задержали в Колорадо по делу о краже, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости». Мужчина якобы украл у работодателя $4 тыс., после чего уехал в другой штат. По данным канала, приемная мать убедила мужчину сдаться, он объяснил случившееся проблемами с наркотиками.

В 2020 году «Комсомольская правда» опубликовала интервью с Робертом Вудлэндом. Из публикации следует, что он родился в России, его имя при рождении ― Роман Романов. До двух лет он жил в детдоме в Пермском крае, откуда в 1993 году его усыновила пара ученых из США.

По словам Вудлэнда, в агентстве по усыновлению от его приемных родителей потребовали $10 тыс., что по курсу 1993 года составляло 12,5 млн рублей. В 2019 году Вудлэнд встретился в студии Первого канала с биологической матерью Галиной Романовой. Позже он переехал обратно в Россию и поселился в подмосковном Долгопрудном, где преподавал английский в частной школе.

В феврале 2022 года в аэропорту Шереметьево задержали американскую баскетболистку, двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер, прилетевшую в Москву из Нью-Йорка. В ее багаже нашли вейп с маслом марихуаны. В суде спортсменка объяснила, что употребляла медицинскую марихуану, выписанную американскими врачами в качестве обезболивающего. По ее словам, вейп она положила в сумку по невнимательности.

Суд приговорил Грайнер к девяти годам колонии общего режима и штрафу в 1 млн рублей. Она провела 10 месяцев в заключении и была освобождена в декабре 2022 года в результате обмена на осужденного в США россиянина Виктора Бута.