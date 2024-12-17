Бывший муж певицы Анны Седоковой, латвийский баскетболист Янис Тимма найден мертвым в Москве. Как пишут «Известия» со ссылкой на источник, 32-летний спортсмен покончил с собой.

По данным газеты, на телефоне Тиммы стояла заставка с надписью «Позвоните Анне» и номером ее телефона. При этом накануне он поздравил бывшую супругу с днем рождения в соцсетях.

21 октября певица после четырех лет брака с баскетболистом подала на развод. Седокова говорила о завершении «очень сложных отношений».

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же посмотрим. Я знаю вы видите перемены во мне и внешние и внутренние. Да они есть», — писала она в соцсетях.

Седокова и Тимма поженились в сентябре 2020 года. Этот брак для исполнительницы стал третьим, она была замужем за футболистом Валентином Белькевичем и бизнесменом Максимом Чернявским. Для баскетболиста это был второй брак, общих детей у них не было. У Седоковой есть по одной дочери от обоих бывших супругов, а также сын от бизнесмена Артема Комарова, с которым артистка рассталась вскоре после родов.

В России Тимма выступал за петербургский «Зенит» и «Химки» с 2015 по 2021 годы. В 2024 году он стал игроком испанского клуба «Обрадойро».