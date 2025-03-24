В Москве со службы уволили полицейского, опубликовавшего в соцсетях нецензурную песню собственного сочинения под названием «МВД — не мое». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Приказ был подписан еще в марте 2024 года. Причиной увольнения стал поступок, порочащей честь сотрудника органов внутренних дел. Мужчина пытался оспорить это решение в суде, но там не нашли оснований для признания увольнения незаконным. Просьба истца о восстановлении на работе была отклонена.

Мужчина с 2017 года служил в одном из отделений полиции при метрополитене. Его коллеги из отдела собственной безопасности обнаружили, что он ведет страницы под псевдонимами Витя Белый и Витя Громов в соцсети «ВКонтакте». Сейчас эти аккаунты скрыты или удалены.

По данным РИА Новости, в соцсети экс-полицейский публиковал им же сочиненный рэп с нецензурной бранью и пропагандой наркотиков. Особое внимание полицейских привлекла композиция «МВД — не мое», в которой присутствовала ненормативная лексика и «пренебрежение к законодательству». Проверяющие сочли, что песня «умаляет авторитет органов исполнительной власти».

«Я все равно так и не смог ротному подчиняться, зато филонить на работе мог так виртуозно, что мониторинг не осилили в погонах звезды. МВД — не мое», — цитирует агентство текст композиции.

В июне сотруднице полиции из Ростовской области Ольге Гайдуковой пришлось уволиться из-за видео в инстаграме* про низкую зарплату. Девушка рассказала, что ее попросили написать заявление по собственному желанию, когда она отказалась удалять ролик.

В нем девушка высмеивает зарплату полицейских, которые якобы получают 40 тыс. рублей. Она делает вид, будто восхищается этой суммой, как того ожидает начальство.

Гайдукову вызвали «на ковер» после того, как ролик набрал 1 млн просмотров и собрал большое количество комментариев. По ее словам, ей предложили удалить видео или весь аккаунт в соцсети, но она ответила отказом. Затем девушке якобы сказали писать заявление на увольнение по собственному желанию.

Экс-полицейская подчеркнула, что никто ее не заставлял и не запугивал при принятии решения об увольнении. Она отметила, что ролик про зарплату был «шуткой», в нем использовалась «популярная озвучка для видео в инстаграме*». В действительности зарплата была «немного больше», призналась девушка.

* Деятельность Meta по распространению Instagram и Facebook в России признана экстремистской и запрещена