В Москве задержали нескольких участников организованной преступной группы (ОПГ), которые оборудовали в помещениях торгового центра «Горбушкин двор» цех для переделки и сборки оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В документах указано, что цех был организован с целью «незаконного приобретения, передачи, хранения, сбыта» огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему. Следствие установило, что большинство преступных действий участники ОПГ совершили непосредственно в торговых помещениях «Горбушкиного двора» и на прилегающей территории.

В числе задержанных — бывший генеральный директор ООО «РТГ» Григорий Дягтярь, а также военные пенсионеры Сергей Беляков и Юрий Кашковский. Вместе с ними был арестован их предполагаемый соучастник Константин Белоножкин. Все четверо находятся под стражей и обвиняются в незаконном изготовлении, хранении и продаже оружия и боеприпасов.

Дело передано в Дорогомиловский суд Москвы для рассмотрения, отмечает ТАСС.

Расследование началось в июне 2023 года. Помимо основных фигурантов были задержаны еще несколько человек. Дело в отношении них выделено в отдельное производство.

В мае бывший заместитель руководителя Следственного комитета Фрунзенского района Петербурга Алексей Панжев признал вину в попытке вывезти арсенал оружия и гранат из ЛНР в Ростовскую область. Ему предъявлено обвинение в незаконной перевозке оружия и взрывчатки группой лиц с использованием служебного положения. По данным следствия, оружие мужчина спрятал в багажнике автомобиля.

СМИ сообщали, что Панжев служил в СК ЛНР с 2023 года и уволился в сентябре 2024-го — вскоре после задержания его возможного сообщника, следователя Никиты Белоусова. Тот, по данным следствия, пытался провести оружие через КПП на служебной машине. По версии СК, Панжев просил Белоусова перевезти арсенал, не объясняя причин.