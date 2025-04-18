В Москве задержали 13-летнего школьника, который поджег дверь участкового пункта полиции на юго-востоке столицы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Никто не пострадал.

По данным телеграм-каналов Shot и Mash, инцидент произошел около 13:30 18 апреля. Подросток бросил бутылку с зажигательной смесью во входную дверь участкового пункта полиции №48 по Рязанскому району на улице Михайлова. Полицейские вовремя заметили возгорание и потушили огонь. Поджигателя задержали до приезда полиции. Выясняются все детали произошедшего.

Как пишет Shot, перед тем, как поджечь пункт полиции, школьник «с кем-то говорил по телефону». По данным правоохранительных органов, мальчик совершил поджог по указанию украинских мошенников. Происходящее он снимал на камеру, чтобы потом отправить «заказчикам» в качестве отчета.

Накануне 14-летний школьник устроил поджог в жилом доме Москвы по указанию мошенников. Куратор поручил подростку облить бензином входную дверь дома на Беловежской улице и поджечь ее. Происходящее мальчик должен был снять на камеру, за выполнение задания ему обещали денежное вознаграждение, которое он так и не получил.

Возбуждено уголовное дело за умышленное повреждение чужого имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Подозреваемому избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.