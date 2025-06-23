Щербинский районный суд Москвы приговорил художницу Светлану Агибалову и ее партнера Владислава Ремнева к 3,5 года колонии общего режима, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Следственный комитет (СК). Они проходили обвиняемыми по делу о пентаграмме и голове свиньи, нарисованных на двери военкора «Известий» Валентина Трушнина.

Агибалову и Ремнева признали виновными в вандализме (ч. 2 ст. 214 УК) и воспрепятствовании законной профессиональной деятельности журналистов (ч. 2 ст. 33, ч. 3 ст. 144 УК). Оба будут отбывать наказание в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

По версии следствия, инцидент произошел в октябре 2023 года в подъезде одного из домов поселка Коммунарка. Обвиняемые краской испортили входную дверь квартиры Трушнина, а также нанесли рисунки на пол подъезда.

«Известия» писали, что злоумышленники нарисовали пентаграмму со свиной головой и расставили свечи около двери квартиры военкора. Сам Трушнин в момент происшествия находился в Израиле. Незадолго до инцидента ему приходили сообщения с угрозами и оскорблениями, которые, как утверждалось, были отправлены с украинских номеров.

В ходе расследования было установлено, что Агибалова и Ремнев совершили подобные действия в отношении еще двух специальных корреспондентов федеральных телеканалов и двух граждан, отмечает прокуратура.

«Не видела ничего подозрительного»

В ходе заседания суда Агибалова рассказала, что откликнулась на объявление «Художник для граффити» на Avito. Заказчик, с которым она связывалась через телеграм, предложил ей 5 тыс. рублей за каждую картинку к Хэллоуину на двери квартиры. По словам художницы, ей была близка колдовская тематика, поэтому она не увидела в заказе «ничего подозрительного».

Агибалова предположила, что заказ сделала некая «оккультная группа», которая заказала граффити для своей вечеринки, передает «Медиазона»*. В одном из домов она поднялась до квартиры, у которой должна была сделать рисунок, с консьержем. Там выяснилось, что граффити никто не заказывал. Тогда неизвестный «заказчик» сказал, что ошибся адресом, после чего художница приостановила свою деятельность.

Правоохранители сказали Агибаловой, что таким образом украинцы «помечали дома тех, кого хотят убить». Художница передала сотрудникам полиции данные со всеми адресами, где она была. В суде женщина заверила, что не поддерживает военные действия на Украине и не интересуется политикой.

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