Военный корреспондент Роман Сапоньков в разговоре с RTVI поделился подробностями своего разговора со злоумышленником, который залил пеной дверь его квартиры в Санкт-Петербурге.

«У нас с ним сначала был разговор по телефону. Он представился участковым, сказал, что вам запенили дверь, поэтому сейчас будет проведено расследование, проверка. Я говорю: «Какую еще дверь? Вроде всё в порядке». Он сказал: «Мы знаем, что это по вашему адресу, потому что на месте нашли записку. Вы где сейчас?» Я отвечаю: «В зоне СВО». Они говорят: «А кто у вас там на адресе находится? Кто может выйти и посмотреть?», — сообщил военкор.

После этой просьбы, отметил Сапоньков, у него возникли сомнения в личности собеседника.

«Типичные такие вопросы с наездом, абсолютно не относящиеся к проблеме. Я думаю: «Странно, как-то всё не бьется». Иначе если бы нашли записку, то полиция позвонила бы в дверь жене. Сказали, что готовы мне эту записку продиктовать… Я ответил, что всё выясню и перезвоню, набрал жену — она вышла, посмотрела, обнаружила, что дверь измазана», — рассказал военкор.

Загрузив на свой телефон видеозапись с камеры наблюдения, Сапоньков вновь связался с человеком, который ранее представился участковым.

«Я перезвонил, он спрашивает: «Готовы послушать?». Я ответил, что готов, а дальше началась матерная ругань, «убирайтесь из Украины»… И также прозвучала фраза: «Я тебе дверь ещё раз…» Ну и нецензурная ругань дальше», — сказал Сапоньков.

Военкор также прокомментировал работу полиции, которая приехала на место происшествия только после возникновения общественного резонанса.

«Мой самый главный мотив, помимо защиты своей семьи, чтобы при обращении жен наших парней, который на фронте, у полиции выработался просто условный рефлекс — лампочка зажглась и они побежали. Чтобы когда звучит фраза «я — жена/сестра/мама парня, который сейчас на СВО», они просто бежали помогать всем, чем могут, а не устраивали свое фирменное скотство, которое они очень любят устраивать», — заключил Сапоньков.

17 декабря неизвестные залили пеной входных двери в квартирах военкоров Сапонькова и Дмитрия Стешина в Петербурге. На следующий день МВД отчиталось о задержании двух несовершеннолетних подозреваемых.