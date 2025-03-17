Неблагоприятные погодные условия вынудили московские власти приостановить работу сервисов по прокату электросамокатов и велосипедов, сообщает департамент транспорта российской столицы. В ведомстве уточнили, что предоставление услуг кикшеринга возобновится, когда установится плюсовая температура.

При осадках в виде дождя и снега по гололеду поездки на электросамокатах и электровелосипедах могут быть опасными, подчеркивается в заявлении пресс-службы дептранса Москвы. Чиновники призвали жителей мегаполиса, у которых есть личные самокаты и велосипеды, тоже отказаться от поездок до возобновления сезона и пользоваться городским общественным транспортом.

Об открытии сезона проката электросамокатов и велосипедов дептранс объявил 15 марта. В ведомстве пояснили, что это произошло на неделю раньше обычного из-за «прихода в город климатической весны». К началу сезона в московских сервисах кикшеринга было в общей сложности доступно 60 тысяч электросамокатов и 9 тысяч электровелосипедов.

В минувшие выходные погода в Москве резко переменилась. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в столицу пришла «мини-зима», на фоне которой ночью температура по области опускалась до 10,7°C мороза. В Гидрометцентре спрогнозировали, что минусовые температуры продержатся в столичном регионе до конца начавшейся недели.

Ранее о прекращении работы кикшеринга при неблагоприятных погодных условиях объявили власти Санкт-Петербурга, где сезон аренды электросамокатов открылся еще 8 марта. Городской комитет по транспорту предупредил в своем телеграм-канале, что при падении температуры воздуха или выпадении осадков арендные сервисы будут прерывать работу.

«Электросамокаты будут доступны для аренды при сухой погоде и температуре выше +1 градуса. В дождь и снегопад, а также значительном похолодании сервисы кикшеринга будут отключать СИМ от системы», — уточнили петербургские власти. В 2024 году городская полиция проводила масштабные рейды по выявлению и изъятию электросамокатов, припаркованных с нарушением правил.