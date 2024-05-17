Полиция Санкт-Петербурга изъяла более 5,5 тысячи прокатных электросамокатов в рамках «конкретных мер по наведению порядка в сфере кикшеринга», сообщается в ее телеграм-канале. В последние дни сотрудники ведомства проводят масштабную кампанию по борьбе с нарушениями правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городской черте.

Проверки начались в ночь на 14 мая по поручению руководителя городского главка МВД России Романа Плугина. В ходе первого же рейда были изъяты почти 2,3 тысячи кикшеринговых электросамокатов.

В последующие дни надзорные мероприятия продолжились с охватом Всеволожского района Ленинградской области — ближайшего к Петербургу.

«В общей сложности за эти дни полицейские изъяли более 5,5 тысячи электросамокатов кикшеринговых компаний, которые были припаркованы с нарушением действующих правил. В связи с этим по выявленным фактам нарушений были возбуждены административные дела по статье 7.1 КоАП», — говорится в сообщении петербургской полиции.

Все изъятые самокаты находятся на складе временного хранения, где эксперты ГУ МВД изучат их техническое состояние на предмет безопасности дальнейшего использования.



Кроме того, петербургская полиция ведет процессуальные действия по уголовному делу о травмировании ребенка водителем арендованного самоката. Речь об инциденте, который произошел в сентябре 2023 года на перекрестке проспектов Луначарского и Художников: электросамокатчик совершил наезд на девятилетнего мальчика, который пересекал проезжую часть по «зебре», и скрылся с места происшествия.

Поскольку самокат был взят в аренду, полиция запросила данные пользователя в кикшеринговой компании, но оказалось, что они «не представляют оперативного интереса и не позволяют установить личность подозреваемого».

В результате сотрудники правоохранительных органов решили нанести визит в два офиса кикшеринга — на Долгоруковской улице в Москве и на набережной Обводного канала в Петербурге.

«Действия полиции, в первую очередь, направлены на установление личности самокатчика, по вине которого ребенку был причинен тяжкий вред здоровью, а также на определение технического состояния предоставляемых в аренду транспортных средств для получения сведений о том, могли ли неисправности при эксплуатации самоката стать причиной аварии», — говорится в сообщении петербургской полиции.

В ведомстве подчеркнули, что по итогам проводимых сейчас мероприятий будут разработаны рекомендации для изменения правил пользования СИМ в Петербурге и регламента работы кикшеринговых компаний. Параллельно городская Госавтоинспекция проведет с детьми инструктаж о безопасном использовании электросамокатов, скейтов и т.п.

Кроме того, петербургская полиция проводит проверку по факту наезда электросамоката на 33-летнюю жительницу Кировского района. Пострадавшая попала в больницу с переломом свода и основания черепа. После госпитализации она рассказала, что 16 мая около 18:30 возле дома №13 по Московскому шоссе ее сбил неизвестный на электросамокате. Медики передали эту информацию полицейским. Сейчас полиция ищет водителя электросамоката. Было ли СИМ прокатным, не уточняется.

В апреле группа сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о введении специальных штрафов для электросамокатчиков. Авторы инициативы предложили штрафовать водителей электросамокатов за пьяную езду и другие нарушения ПДД на суммы до 30 тысяч рублей. Правительство рассматривало этот документ еще в ноябре 2023 года, в итоге одобрив его с условием внесения корректив. По сравнению с первоначальным вариантом размер штрафов увеличился.

ПДД для СИМ начали действовать в марте 2023 года. Новые правила ограничили максимально разрешенную скорость СИМ до 25 км/ч. На электросамокатах весом более 35 кг можно ехать только по проезжей части, но не по тротуарам и велодорожкам. Кроме того, в последнее время кикшеринговые компании начали выявлять и штрафовать пользователей, которые ездят на одном электросамокате вдвоем или втроем.