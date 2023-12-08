Департамент СМИ и рекламы Москвы запретил распространителям наружной рекламы использовать QR-коды на билбордах или остановках общественного транспорта. Об этом пишет РБК со ссылкой на копию соответствующей факсограммы от 7 декабря, которую департамент разослал распространителям рекламы.

В документе указано, что запрет обусловлен тем, что QR-код, работающий как ссылка на интернет-ресурс, «содержащий различный и возможный к изменению контент», может включать в себя информацию, нарушающую закон «О рекламе».

По мнению департамента, эта проблема особенно актуальна в условиях хакерских атак и взломов информационных систем и сайтов.

«Нарушение физическими или юридическими лицами законодательства о рекламе влечет за собой административную ответственность», — напомнили в департаменте.

Получение письма подтвердили в пресс-службе крупнейшего оператора наружной рекламы Russ.

«Принимая во внимание учащение хакерских атак, попыток взлома систем, переадресацию и фальсификацию QR-кодов на уже размещенных макетах, считаем такие рекомендации правомерными», — заявили РБК в Russ.

В компании отметили, что QR-коды есть всего на 2% билбордов. Директор по закупкам наружной рекламы холдинга NMi Group Ирина Гусева в беседе с изданием также отметила, что процент наружной рекламы с QR-кодом в Москве крайне незначителен.

При чем тут Навальный

7 декабря сторонники Алексея Навального сообщили, что разместили в российских городах билборды с агитацией против переизбрания Владимира Путина. Билборды содержали нейтральные надписи «Россия, с Новым годом» и «Россия, все обязательно получится», также на них был размещен QR-код, который вел на сайт, агитирующий голосовать против Путина.

Представительница оператора наружной рекламы Russ Outdoor Ирина Цеплинская рассказала RTVI, что изначально ссылка на уличных баннерах вела не на оппозиционный сайт, а на новогодний конкурс.

«Изначальная ссылка с QR-кода вела на всероссийский творческий конкурс, посвященный Новому году. Потом ссылку видимо заменили. Демонтаж постеров произведен», — заявила она.

Депутат петербургского заксобрания Игорь Высоцкий («Единая Россия») в разговоре с RTVI призвал «подвешивать людей», которые стоят за размещением такой рекламы. Он отметил, что говорит это «как офицер» и «как патриот».

Накануне, 7 декабря, Совет Федерации назначил проведение выборов президента на 17 марта 2024 года. Центральная избирательная комиссия постановила, что выборы будут проходить в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Российский лидер Владимир Путин в пятницу, 8 декабря, заявил о планах выдвинуться на новый президентский срок.