Владелец футбольного клуба «Торпедо Москва» Леонид Соболев и директор ФК Валерий Скородумов задержаны, передает официальный представитель МВД России Ирина Волк. Их обвиняют в подкупе на более чем 1 млн рублей судьи футбольных матчей, возбуждено уголовное дело (ч. 2 ст. 184 УК).

По версии следствия, с марта по май 2025 года фигуранты через соучастников предлагали главному арбитру матчей с участием «Торпедо» денежное вознаграждение свыше 1 млн рублей. Взамен они требовали обеспечить победу своей команды, назначать пенальти в ворота соперников или удалять их игроков с поля.

Соболев и Скородумов, по предварительным данным, пытались повлиять на результаты как минимум трех матчей, на которые был назначен этот арбитр.

Фигуранты были задержаны 19 июня в офисе «Торпедо», который расположен на Восточной улице в Москве. Правоохранители побеседовали с Соболевым и Скородумовым, после чего начали обыски, которые продолжились по месту жительства.

Источник РБК подтвердил, что обыски в офисе и дома у фигурантов прошли 19 июня, а в ночь на 20 июня они были задержаны. Правоохранители изъяли у мужчин телефоны, документы и другие предметы, «имеющие доказательственное значение». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения. Следователи продолжают установление всех возможных эпизодов и соучастников противоправной деятельности.

Адвокат Соболева Андрей Алешкин сообщил РБК, что его подзащитный никаких показаний не давал и вину не признает. «Коммерсантъ» пишет, что адвокат владельца «Торпедо» Александр Добровинский оценил следственные действия как проведенные корректно. Однако, по его словам, они с подзащитным «ничего не понимают из предоставленных документов».

«Нам совершенно непонятно, зачем, согласно логике следствия, директор с завидным упорством периодически обращался к судье, который сразу категорически отказался», — сказал адвокат.

Добровинский подчеркнул, что пока его клиент отказался от дачи показаний. «Коммерсантъ» предполагает, что 21 июня МВД обратится в Мещанский райсуд Москвы с ходатайствами об избрании меры пресечения для задержанных. По ч. 2 ст. 184 УК фигурантам грозит до семи лет заключения.

«Торпедо» могут снять с РПЛ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился с ТАСС, что новости о задержании руководства «Торпедо» стали для него неожиданностью.

«Я не думал, что такое может случиться с таким клубом, который дорожит репутацией. Уверен, внутренние органы разберутся в этом деле, тогда можно как-то оценивать обвинения», — сказал он.

Колосков отметил, что если вина Соболева и Скородумова будет доказана, то клуб снимут с розыгрыша Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

Глава РПЛ Александр Алаев подчеркнул, что лига готова помогать правоохранительным органам «для полного восстановления справедливости». Если итоги расследования повлияют на состав участников РПЛ сезона 2025/26, РПЛ совместно с РФС будут искать наиболее справедливое решение для проведения чемпионата с соблюдением всех уставов и базовых принципов игры.

Также помощь в расследовании готова оказать Футбольная национальная лига (ФНЛ).