Совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и директор футбольного клуба Валерий Скородумов стали фигурантами уголовного дела о попытке дачи взятки одному из судей за принятие решения в пользу клуба, сообщает РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования. По информации собеседников издания, Соболева и Скородумова доставили в отделение полиции для проведения следственных действий. В четверг, 19 июня, в офисах и по месту их жительства прошли обыски, сообщил один из источников. РБК пишет, что дело возбуждено по ст. 291 УК (дача взятки). Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Расследованием занимается следственный департамент МВД, рассказал источник издания.

Официальных сообщений от МВД и СК об уголовном деле в отношении Соболева и Скородумова не поступало.

Леонид Соболев — владелец строительной компании «СГС-Югра». Он вошел в число учредителей «Торпедо» в конце 2024 года наряду с главами компании «Сибпромстрой» Николаем Сторожуком и Владимиром Кожаевым, писал портал 86.RU.

В конце мая «Торпедо» напрямую вышло в Российскую премьер-лигу (РПЛ), заняв второе место в Первой лиге. Последний раз клуб играл в РПЛ в сезоне 2022/23. Громких публичных скандалов, связанных с судейством, в прошедшем сезоне у «Торпедо» не было, отмечает РБК.

В ноябре 2024 года губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев Вячеслав Федорищев заявил, что руководство представляющего регион клуба «Крылья Советов», задолжало 36 млн рублей «неназванным, судя по всему, преступникам», которые занимаются «коррупцией в судейском корпусе». По итогам аудита работы клуба его спортивный директор был уволен, а руководство отстранено, сообщил глава области. «Крылья Советов» играют в РПЛ.