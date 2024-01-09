Российские консульства на территории так называемых «недружественных» государств могут не открыть участки для голосования на президентских выборах, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник в дипломатических кругах. По данным издания, речь может идти не обо всех «недружественных» странах (их в утвержденном правительством списке порядка 50), хотя и о «значительной» их части.

По словам источника газеты, окончательное решение еще не принято, идут консультации. Еще один неназванный собеседник, близкий к МИДу, добавил, что решение будет вынесено в январе. Причиной называют «соображения безопасности голосующих» (к примеру, в 2018 году в Европе у посольств собирались очереди), а также сокращение числа консульских работников.

Как рассказал член Центризбиркома (ЦИК) Павел Андреев, который отвечает за международное сотрудничество, срок образования избирательных участков за рубежом — 24 января. По его словам, у комиссии есть исключительное право их образования вплоть до пяти дней до дня голосования.

«Пока охват [стран для] голосования за рубежом не определен. МИД, российские дипломатические учреждения проводят большую работу по взаимодействию с властями стран пребывания, анализу рисков и возможностей, чтобы оценить, как обеспечить в ряде стран безопасность избирателей и участков для голосования», — сказал Андреев «Ведомостям».

Официальный представитель МИДа Мария Захарова заявила, что ведомство «на данный момент изучает ситуацию».

По словам электорального юриста Гарегина Митина, вопрос об образовании участков за рубежом решают руководители консульских учреждений (или командиры воинских частей), а списки избирателей составляются на основе данных консульского учета. На консульский учет проживающие за рубежом россияне встают добровольно — впрочем, среди российских эмигрантов эта процедура не распространена, подчеркнул Митин.

Понятие «явка» в привычном смысле к российским выборам за границей не применимо, поскольку нет постоянных списков избирателей. Как напоминает издание, в 2018 году за рубежом проголосовали 444 тыс. человек, в 2012 году — 442 тыс.

ЦИК обвинила «воинствующих» политиков

Глава Центризбиркома Элла Памфилова еще в январе прошлого года утверждала, что политика «недружественных» стран создает препятствия для проведения голосования в рамках российских избирательных кампаний. Она отмечала, что ЦИК «максимально постарается сделать так, чтобы люди в полной мере могли воспользоваться своим конституционным правом».

«Определенные возможности будут, но весьма ограниченные. Ограничены они не нами, а воинствующими западными политиками: необоснованные массовые высылки наших дипломатов, закрытие консульств, визовые, транспортные и другие многочисленные ограничения и запреты для россиян — напрямую “бьют” по избирательным правам наших граждан», — сказала тогда Памфилова (цитата по ТАСС).

По ее словам, «в некоторых странах даже прийти на избирательный участок небезопасно».