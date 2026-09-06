На востоке Германии в земле Саксония-Анхальт началось голосование в земельный парламент — ландтаг. Оно может стать историческим для всей Германии.

Избирательные участки открыты с 8.00 до 18.00 по местному времени.

Проголосовать смогут примерно 1,7 млн человек, в бюллетенях — 15 партий. Но реальный шанс преодолеть порог в 5% имеют «Альтернатива для Германии» (по опросам, она идет первой с большим отрывом), ХДС, Левая партия, СДПГ и, возможно, Зеленые.

На грани прохождения балансируют Союз Сары Вагенкнехт и Свободная демократическая партия (согласно последним опросам перед самыми выборами, они остаются за бортом, но на деле исход может быть иным).

Каждый избиратель отдает два голоса. Первый — кандидату в своем избирательном округе. Земля Саксония-Анхальт разделена на 41 избирательный округ, и в каждом из них кандидат, набравший простое большинство голосов, автоматически получает прямой депутатский мандат и проходит в ландтаг по мажоритарной системе. Второй голос отдается партийному списку. Именно этот голос определяет, сколько всего мест в процентах получит каждая партия в ландтаге.

За этими выборами следят как во всей Германии, так и за ее пределами — от исхода голосования зависит, сумеет ли АдГ впервые в истории в одиночку создать правительство в целом регионе. Правда, для этого ей надо получить абсолютное большинство.

Интрига будет сохраняться до последнего, но первые выводы можно будет сделать сразу после закрытия участков, когда появятся данные экзит-полов.