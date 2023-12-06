Полиция Непала задержала 12 человек по делу о незаконной вербовке граждан страны в российскую армию. Об этом сообщает агентство France Presse (AFP) со ссылкой на представителя окружной полиции Непала Кумуда Дхунгела.

По его словам, задержанные обеспечивали молодых людей документами и визами, а затем отправляли через Индию и ОАЭ в Россию, где их вербовали в армию. Подозреваемые требовали за свои услуги по $8,5 тыс.

«Сейчас неясно, сколько человек было отправлено таким образом, но расследование ведется», — сказал Дхунгел.

Под стражей находятся 10 человек, сообщил Reuters начальник полиции округа Катманду Бхупендра Хатри. По его словам, жертвами вербовщиков становились безработные молодые люди, в Россию их отправляли по туристическим визам за плату в размере до $9 тыс.

«Речь идет о контрабанде людей, организованной преступности», ― сказал Хатри.

В начале декабря правительство Непала потребовало от российских властей вернуть на родину тела шести непальцев, погибших в боях на Украине, и выплатить их семьям компенсации. Также власти Непала призвали не вербовать своих граждан для участия в военной операции на стороне России. Как минимум один гражданин Непала находится в украинском плену, заявили в МИД Непала.

Посол Непала в России Милан Радж Туладхар заявил, что в российской армии «в качестве наемников» служат 150-200 непальских граждан. По его словам, им якобы обещали платить большие суммы денег и переправляли в Россию преимущественно незаконными путями.

Законы Непала запрещают гражданам страны вступать в иностранные армии, за исключением стран, с которыми у республики есть соответствующие соглашения.