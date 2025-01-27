В штате Нью-Йорк приступили к крупномасштабным межведомственным ядерным учениям. Об этом сообщается на сайте Федерального бюро расследований США.

«С 26 по 31 января 2025 года в окрестностях города Скенектади, штат Нью-Йорк, а также в прилегающих округах Олбани, Саратога и Скенектади пройдут крупномасштабные межведомственные учения по ликвидации последствий ядерных инцидентов. Учения не будут представлять никакого риска для местных жителей; население может не опасаться деятельности, связанной с учениями, включая появление военнослужащих и авиации, а также людей в защитных костюмах», — говорится в тексте официального сообщения.

По данным бюро, участие в учениях примут Пентагон, министерство энергетики, Национальное управление ядерной безопасности, ФБР, а также министерство внутренней безопасности. Учения будут организованы в рамках серии регулярных мероприятий, которые проводятся правительством США два раза в год. Отмечается, что аналогичные учения проводились в различных регионах страны с 2012 года.

«Основные районы, где будут проходить учения, включают в себя территорию от аэропорта Олбани до базы ВВС Национальной гвардии в Страттоне и северных регионов округа Саратога», — добавили в ФБР.

В учениях также будут принимать участие местные и государственные правоохранительные органы, включая полицию штата Нью-Йорк и обозначенных округов, пожарные, спасатели и органы общественного здравоохранения.

В ФБР уточнили, что участие в учениях позволит отработать и улучшить оперативную готовность к реагированию в случае ядерного инцидента в США или за границей, а сами участники будут одеты в средства индивидуальной защиты с целью «имитации реальных условий».

В заключение ведомство отметило, что в связи с «деликатным» характером учений, их подробности будут закрыты от общественности и средств массовой информации, а также повторно заявило об отсутствии какой-либо опасности для местных жителей.

Президент России Владимир Путин утвердил обновленную ядерную доктрину страны 19 ноября. В соответствии с положениями документа, агрессия против России со стороны любого государства из военного блока будет рассматриваться как агрессия всего блока. В случае агрессии со стороны неядерного государства при участии или при поддержке страны, обладающей ядерным потенциалом, подобные действия будут рассматриваться как их совместное нападение. Решение о применении ядерного оружия будет приниматься главой государства.