В Нью-Йорке 5 апреля произошло землетрясение магнитудой 4,8, сообщает Геологическая служба США в соцсети Х. Эпицентр находился в районе станции Уайтхаус в штате Нью-Джерси, примерно в 80 км от Манхэттена. Подземные толчки ощущались в штатах Пенсильвания, Коннектикут, Мэриленд и Массачусетс, а также в Вашингтоне, округ Колумбия. Подробности ― в материале RTVI.

Первые подземные толчки начали ощущаться в Нью-Йорке в районе 10:20 утра по восточному времени (18:20 по Москве). Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) первоначально оценил землетрясение в 5,5 по шкале магнитуд Рихтера.

По словам очевидцев, в Нью-Йорке и Нью-Джерси толчки длились в течение 20-30 секунд и были довольно ощутимыми. В домах дрожали стекла, раскачивались двери, ощущались вибрации в стенах, пишет The New York Times (NYT). При этом первые оповещения о землетрясении начали поступать с опозданием более чем в полчаса, отмечает газета.

Президента США Джо Байдена проинформировали о землетрясении, сообщила в соцсети Х пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. Глава государства находится на связи со своей командой, которая оценивает потенциальные последствия толчков. Администрация США также поддерживает связь с федеральными и местными чиновниками, добавила Жан-Пьер.

Последствия землетрясения

По предварительным данным, землетрясение не привело к серьезным проблемам и повреждениям инфраструктуры, сообщил в соцсети Х мэр Нью-Йорка Эрик Адамс. Власти города продолжают проверки критически важных объектов и участков.

Международные аэропорты имени Джона Ф. Кеннеди и Ньюарк Либерти, а также подводный автомобильный тоннель Холланда между между Нью-Джерси и Манхэттеном приостанавливали работу в связи с подземными толчками.

Посетителей консульства России в Нью-Йорке временно вывели на улицу, сообщил РИА Новости генконсул.

По словам корреспондента агентства, землетрясение ненадолго прервало заседание Совета Безопасности ООН. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик подтвердил, что толчки ощущались по всему зданию штаб-квартиры ООН, но отметил, что они не повлияли на работу организации.

Данных о пострадавших не поступало. При этом Адамс отметил на пресс-конференции, что столь редкое явление для Нью-Йорка может быть для некоторых людей «чрезвычайно травмирующим», передает NYT. Власти города также предупредили жителей о возможных афтершоках. По данным Геологической службы США, вероятность повторных толчков магнитудой более 3 в течение следующей недели составляет 46%, передает ABC News.

Одно из сильнейших землетрясений в регионе за сто лет

В районе Нью-Йорка редко наблюдается заметная сейсмическая активность, отмечает Reuters. Исследование 2008 года показало, что землетрясения магнитудой 5 бывают в этом районе примерно раз в столетие, а магнитудой 7 ― раз в 3,4 тыс. лет, пишет NYT.

По данным Геологической службы США, землетрясение в Нью-Джерси стало третьим по силе в радиусе 250 миль (чуть более 400 км) от Нью-Йорка с 1950 года. Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул назвала землетрясение одним из крупнейших на Восточном побережье за последнее столетие.

The Wall Street Journal (WSJ) напоминает, что предыдущее землетрясение, ставшее одним из самых сильных на Восточном побережье в современной истории, произошло в 2011 году в Виргинии. Его магнитуда составила 5,9, толчки ощущались от Северной Каролины до штата Мэн.

2 апреля на Тайване произошло самое мощное за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4. Погибли не менее 12 человек, более тысячи пострадали.