Киев хотел бы спровоцировать прямой военный конфликт между США и Россией. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

Таким образом он ответил на вопрос о том, можно ли допустить вариант, при котором Соединенные Штаты введут войска на Украину, чтобы «вернуть те самые недра», доступ к которым захотел получить американский лидер Дональд Трамп.

Более 70% запасов редкоземельных металлов находятся на неподконтрольных Киеву территориях ДНР, ЛНР и Днепропетровской области.

«Предположить можем все что угодно с вами, но есть рациональные вещи. Смотрите, на [президента России Владимира] Путина можно давить совершенно иначе, не обязательно доводить до прямого боестолкновения американцев и России. Ну, нам бы, безусловно, было гораздо лучше [при таком варианте], потому что все же это война иного уровня. Но мы понимаем, что это слишком тяжело», — сказал Подоляк.

Вместе с тем он усомнился в том, что европейские страны одобрят ввод миротворческого контингента на территорию Украины, поскольку этот вариант будет сложно объяснить избирателям, а Кремль будет активно противодействовать сторонникам такого решения.

О желании «заключить сделку» с Украиной, по которой страна продолжит получать американскую помощь в обмен на редкоземельные металлы, Трамп заявил 3 февраля. При этом он выразил недовольство тем, что США направили Украине больше военной и экономической помощи, чем ее союзники в Европе.

После этого The Financial Times написала со ссылкой на источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, что предложение Трампа «похоже, соответствует “плану победы” [Зеленского], представленному ему осенью». Как утверждает собеседник газеты, Киев тогда предложил Трампу «особые условия» сотрудничества по ключевым ресурсам, подчеркнув необходимость их защиты от России и Ирана.

The New York Times (NYT) также отметила, что интерес Трампа к редкоземельным ресурсам Украины является ответом на предложение, изначально поступившее ему от Зеленского. По данным издания, высокопоставленный украинский чиновник подтвердил готовность Киева работать с Вашингтоном по сделкам с такими металлами, если США гарантируют, что они не попадут к России.

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что планы американского лидера по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение для покупки оружия.

«Если называть вещи своими именами, это предложение покупать помощь. То есть не продолжать ее оказывать на безвозмездной или иной основе, а именно обеспечивать ее на коммерческой основе», — сказал он.

По словам Пескова, лучше вообще не оказывать помощи и тем самым способствовать завершению конфликта.