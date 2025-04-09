Украинский дрон пытался атаковать военный аэродром в Оренбургской области — его отразили силы противовоздушной обороны (ПВО), сообщил врио губернатора Евгений Солнцев. Жертв и разрушений нет.

«Прошу не поддаваться панике, ситуация под контролем», — написал Солнцев в своем телеграм-канале.

Расстояние между Оренбургом и границей Украины составляет более 1,7 тыс. километров. По данным Минобороны России, утром 9 апреля над регионом были перехвачены и уничтожены четыре украинских БПЛА. Они пытались атаковать военный аэродром с 6:30 до 7:05 мск.

Всего за ночь над Россией сбили 158 дронов. Ведомство уточнили, что 67 беспилотников были уничтожены над Краснодарским краем, 29 — над Ростовской областью, 15 — над Северной Осетией, 11 — над Воронежской областью, десять — над Курской, пять — над Белгородской, три — над Крымом, два — над Пензенской, по одному — над Саратовской и Кировской областями, Ставропольским краем, семь — над Азовским морем, шесть — над Черным.

Утром БПЛА также атаковали Нижегородскую область — средствами ПВО были перехвачены и уничтожены два дрона.

В Аксае Ростовской области дрон упал на бельевые веревки у жилого дома. Из-за угрозы детонации эвакуировали жителей 48 квартир, никто не пострадал. В Северной Осетии обломок одного из беспилотников упал на нежилое здание в Моздокском районе — жертв нет, написал в своем телеграм-канале глава региона Сергей Меняйло.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в Борисовском районе с беспилотников были сброшены три взрывных устройства, повреждены частный дом и надворная постройка. В Валуйском муниципальном округе пострадали дом и автомобиль.

В Волоконовском районе полностью уничтожен огнем частный дом. В поселке Красная Яруг Краснояружского района были ранены четыре человека, два бойца «Орлана» получили ранения во время выполнения боевых задач. Двое мирных жителей, семейная пара, были ранены от удара FPV-дрона по автомобилю, они отправлены в больницы Белгорода. Медики оценивают состояние пострадавших как тяжелое.

Также повреждения получила недвижимость в Ракитянском районе, Белгородском районе и Шебекинском муниципальном округе. На участке автодороги Томаровка — Ракитное в Яковлевском муниципальным округе пострадал мирный житель. Мужчина получил множественные осколочные ранения лица и шеи. Медики оказали ему помощь, дальнейшее лечение он проходит амбулаторно.

В Воронежской и Пензенской областях пострадавших и разрушений нет. Власти Курской, Саратовской и Кировской областей, Краснодарского и Ставропольского краев и Крыма о последствиях не сообщали.