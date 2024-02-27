Французская прокуратура начала расследование после изъятия из поместья актера Алена Делона арсенала огнестрельного оружия. Об этом сообщает газета Parisien. Следствие выяснило, что у 88-летнего актера не было разрешения на хранение и владение оружием.

По информации газеты, расследование было начато в связи с внутренними конфликтами в семье артиста и опасениями по поводу его здоровья. Во время обысков в семейном поместье Делона в коммуне Души было обнаружено 72 единицы огнестрельного оружия и более 3 тысяч патронов. Среди изъятых предметов были стрелковое оружие категории А и В, а также коллекционные экземпляры.

Прокурор округа Жан-Седрик Го рассказал, что расследование ведется по фактам незаконного хранения и незаконного приобретения оружия «категорий A, B и C», поскольку у Делона не оказалось соответствующего разрешения.

Кроме того, по данным Parisien, на территории поместья актера был организован тир. Сиделка и спутница артиста Хироми Роллен выразила обеспокоенность отсутствием контроля над Делоном, который, будучи не совсем здоровым, находится в доме с арсеналом оружия.

В конце января 2024 года суд принял решение ограничить дееспособность Алена Делона и установить над ним надзор. Согласно заключению суда, актер может выполнять только повседневные дела, но более сложные задачи, такие как, например, продажа недвижимости, ему недоступны.

Parisien в своем материале также напомнило об инциденте с выстрелом из коллекционного оружия актера в 2011 году. Тогда на молодежной вечеринке, организованной сыном артиста Ален-Фабьеном, один из гостей ранил девушку выстрелом из оружия, хранившегося в доме Алена Делона.

Дочь французского актера Анушка в интервью журналу Elle рассказывала, что приезжает в поместье только в сопровождении телохранителя. В беседе с журналистами издания она также упомянула страсть своего отца к коллекционированию оружия.