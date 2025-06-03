Недалеко от турецкого курорта Мармарис произошло землетрясение магнитудой 5,8, погибла девочка, еще 69 человек пострадали. Об этом на странице в X написал глава МВД Али Ерликая.

Управление по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) зафиксировало подземный толчок магнитудой 5,8 с эпицентром в Средиземном море, передает TRT Haber.

Землетрясение произошло на глубине 67,91 км, в 10,43 км от района Мугла города Мармарис.

«В районах, где ощущалось землетрясение, некоторые граждане в качестве меры предосторожности отправились в парки и сады», — отмечает телеканал.

Министр внутренних дел сообщил, что толчки ощущались в провинции Мугла и нескольких других регионах. По его словам, разрушений зафиксировано не было, однако в Фетхие 14-летняя девочка испытала паническую атаку в момент землетрясения, ее госпитализировали, но спасти не смогли.

Еще 69 человек пострадали, спрыгнув в панике с большой высоты, 46 из них госпитализировали, добавил глава ведомства.

Глава Муглы Идрис Акбийик уточнил, что в больницы обратились 55 человек, 10 из них были доставлены на машине скорой помощи, а 45 из них находятся на амбулаторном лечении.

«14 наших граждан не согласились на перевод в больницу и получили лечение на месте. Один пациент был госпитализирован. Обследование и лечение 46 пациентов продолжаются в отделении неотложной помощи. Восемь пациентов были выписаны», — сказал Акбийик.

В конце апреля землетрясение было зафиксировано в Стамбуле. По его информации, эпицентр подземных толчков располагался в 28 км юго-западнее района Эсеньюрт. Турецкие СМИ пишут, что толчки произошли у побережья Мраморного моря. Очаг залегал на глубине 7 километров. На этом фоне сейсмологи Джелал Шенгёр и Нажи Гёрюр предупредили жителей Стамбула о «большом землетрясении», которое надвигается на город, и призвали власти начать к нему подготовку.

В феврале 2023 года в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5. В результате число жертв превысило 53 тысячи, некоторые города были полностью разрушены. Еще 5 тысячи человек погибли в Сирии, где обрушилось более 10 тысяч зданий.