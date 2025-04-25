В турецком Стамбуле зафиксировали новое землетрясение. По предварительным данным, его магнитуда составила 4,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

По его информации, эпицентр подземных толчков располагался в 28 км юго-западнее района Эсеньюрт провинции Стамбул. Там проживает больше 200 тысяч человек.

Турецкие СМИ пишут, что толчки произошли у побережья Мраморного моря. Очаг залегал на глубине 7 километров, сообщило Агентство по ликвидации стихийных бедствий (AFAD). Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

В среду, 23 апреля, в районе Мраморного моря неподалеку от Стамбула произошло два землетрясения. Магнитуда первого составила 3,9, второго — 6,2.

Как передавал телеканал TRT Haber, во время второго землетрясения подземные толчки продолжались 10-15 секунд и ощущались в разных районах Стамбула. В результате пострадали более 350 человек, обрушилось одно здание, повреждены десятки построек.

Ранее AFAD опубликовало рекомендации, что делать после землетрясения: не входить в поврежденные здания, избегать нахождения вблизи опасных зданий, общаться с помощью SMS или мессенджеров, следовать предупреждениям официальных ведомств.

Профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган в июле 2023 года спрогнозировал мощное землетрясение магнитудой выше 7 в Стамбуле и регионе Мраморного моря. По словам ученого, уже разработаны несколько сценариев возможного развития событий, мэрия Стамбула также оценила возможное число жертв и строений, которые могут обрушиться.

В феврале 2023 года в Турции произошли землетрясения магнитудой 7,8 и 7,5. В результате число жертв превысило 53 тысячи, некоторые города были полностью разрушены. Еще 5 тысячи человек погибли в Сирии, где обрушилось более 10 тысяч зданий.