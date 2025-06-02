Сторонники экологической организации Greenpeace* похитили восковую копию французского президента Эммануэля Макрона из парижского музея Гревен, после чего использовали ее в акции протеста, организованной у российского посольства. Об этом сообщает BFMTV.

По информации телеканала, утром 2 июня два мужчины и две женщины пришли в музей под видом обычных туристов. Оказавшись внутри, они сменили свою одежду на униформу и, выдавая себя за сотрудников музея, похитили статую Макрона, оцениваемую в 40 тысяч евро. Завернув экспонат в одеяло, экоактивисты покинули здание через служебный вход.

После инцидента в музей позвонил человек, назвавшийся представителем Greenpeace и сообщил о планируемой акции с использованием фигуры Макрона. Администрация музея Гревен проинформировала правоохранительные органы о случившемся; полиция начала расследование по факту кражи.

В тот же день активисты Greenpeace провели акцию у российского посольства, выражая протест против торговых отношений Франции с Россией. Рядом с восковой фигурой Макрона они развернули российский флаг и обвинили французское правительство в «двойной игре», передает радиостанция France Info.

По словам руководителя французского отделения Greenpeace* Жан-Франсуа Жюльяра, президент Макрон демонстрирует поддержку Украине, но в то же время поощряет французские компании к продолжению коммерческих связей с Россией, включая закупку российских удобрений и газа. Экологические активисты убеждены, что Макрон должен стремиться к полному прекращению экономических отношений между европейскими государствами и Россией.

В мае 2023 года Генпрокуратура России присвоила Greenpeace* статус нежелательной организации. Такое решение было принято в связи с обнаружением фактов финансирования деятельности иностранных агентов и распространения антироссийских материалов.

Надзорный орган утверждает, что после начала военных действий на территории Украины, активисты организации выступали за усиление экономического давления в отношении России путем дальнейшей изоляции и расширения санкций, а усилия Greenpeace* были нацелены на дестабилизацию обстановки и смену власти в стране.

Тогда же российское отделение организации объявило о закрытии после более чем 30 лет работы в стране, назвав решение Генпрокуратуры «абсурдным, безответственным и разрушительным шагом, не имеющим ничего общего с защитой интересов» России.

*признана в России нежелательной организацией