На улице Клары Цеткин, 13 в Перми обрушились помещения подвала и первого этажа многоквартирного жилого дома, рассказал мэр города Эдуард Соснин.

Соснин уточнил, что площадь обрушения составила 36 кв. м. Из здания эвакуированы 17 жильцов. По предварительным данным, пострадавших нет.

В доме работают спасатели, также на месте развернут оперативный штаб под руководством профильного заместителя.

«Для собственников жилья открыли горячую линию: 244-40-13. По адресу: Клары Цеткин, 21, развернут пункт приема по вопросам размещения эвакуированного населения», — добавил Соснин.

22 августа в городе Кизел Пермского края произошел взрыв газа в четырехэтажном жилом доме. В результате взрыва обрушились перекрытия между третьим и четвертым этажами, пожара не произошло.

На пятом этаже ударной волной выбило несколько окон, бетонные перегородки и водосточную трубу, пишет Mash. Shot отмечал, что предположительно в доме взорвалась газовая колонка.

Изначально было известно о двух пострадавших — женщине и мужчине. Shot писал, что 88-летняя пенсионерка отказалась от госпитализации, а 61-летний житель дома был госпитализирован и находится в состоянии средней степени тяжести. По данным канала, у него диагностировали ожоги верхних дыхательных путей.

Позднее стало известно о третьем пострадавшем. Всего из дома были эвакуированы 16 жильцов.