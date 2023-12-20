В Петербурге 11 иностранцев при вступлении в российское гражданство получили повестки в военкоматы о постановке на воинский учет. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В российское гражданство вступили 11 мужчин ― «выходцев из стран ближнего зарубежья», говорится в сообщении. Церемония принесения присяги гражданина России прошла в здании УМВД по Калининскому району Петербурга.

После того, как новые граждане принесли клятвы, представители военкоматов и руководства военного следственного отдела СК по Санкт-Петербургскому гарнизону вручили им повестки о постановке на воинский учет «в целях исполнения гражданского долга по прохождению военной службы».

Согласно федеральному закону «О воинской обязанности и военной службе», новые граждане России, которые подлежат постановке на воинский учет, в течение двух недель после получения российского паспорта должны явиться в военкомат или в недельный срок подать заявление в военкомат через портал госуслуг.

В середине августа 2023 года председатель Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте России (СПЧ) Валерий Фадеев предложил ставить иностранцев на воинский учет при выдаче им российского гражданства.

Он отметил, что принятые в гражданство мужчины «должны и обязанности нести, например, защищать свою новую родину».

«Очень часто, к сожалению, мужчины мигранты получают российский паспорт, а встать на воинский учет в военкомат забывают. И это неправильно», ― заявил Фадеев.

В российских регионах регулярно проводятся рейды по выявлению иностранцев призывного возраста, которые получили гражданство, но не встали на воинский учет. 12 декабря петербургская полиция отчиталась о вручении повесток в военкомат 35 представителям «кочевого народа», которые жили в деревне Верхние Осельки Ленинградской области и в апарт-отеле на Пулковском шоссе. «Части из них в скором будущем придется на 1 год отказаться от кочевого образа жизни, чтобы отдать воинский долг», — заявили в ГУ МВД.

В середине декабря суд в Челябинске впервые лишил приобретенного российского гражданства двух мужчин, которые не встали на воинский учет в установленный срок. По данным МВД, при подаче заявления на паспорт они предоставили заведомо ложные сведения, чтобы «не нести воинскую обязанность».