Девушку, подозреваемую в попытке подрыва автомобиля сотрудника оборонного предприятия, задержали в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ, уточнив, что задержанная пыталась заминировать машину.

В сообщении спецслужбы уточняется, что у девушки изъяли самодельное взрывное устройство (СВУ), которое она закладывала под автомобиль «объекта террористических устремлений».

Фигурантке 24 года. По данным ФСБ, в июне 2024 года она по собственной инициативе установила контакт с представителями украинских спецслужб через мессенджеры Telegram и WhatsApp, после чего выполняла задания кураторов в надежде покинуть Россию и получить гражданство одной из стран Евросоюза.

Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга еще 24 июня сообщала, что девушку задержали 19 июня и арестовали в тот же день: Приморский районный суд города избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей до 18 июля.

«Обвинение не предъявлялось. Девушка признала причастность полностью. Против меры не возражала», — добавили в пресс-службе.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, а также о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 3 ст. 30 — п. «а» ч. 2 ст. 205 , п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ).

В сообщении пресс-службы уточнялось, что арестованная — уроженка Москвы, не имеющая регистрации на российской территории.

«Девушка, являясь приверженкой проукраинской идеологии, испытывая неприязнь к действующей российской власти, получила задание от неустановленных лиц», — поясняли в пресс-службе.

В пресс-службе пояснили, что по заданию кураторов девушка попыталась установить СВУ под автомобиль одного из начальников отдела некоего ООО, чтобы подорвать его «с целью воздействия на принятие решений органами власти», но не смогла выполнить поручение «по независящим от нее обстоятельствам» и была задержана сотрудниками регионального УФСБ при попытке скрыться с места происшествия.

Напомним, в декабре 2024 года ФСБ сообщала о предотвращении терактов в отношении высокопоставленных сотрудников Минобороны и их родственников. У задержанных, как утверждали в спецслужбе, были изъяты компоненты для изготовления СВУ и готовые устройства, которые они должны были заложить под автомобили.