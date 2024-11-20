В Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли деятельность злоумышленников, которые пытались получить выплаты по подложным контрактам. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на сообщение пресс-службы Министерства внутренних дел России. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»).

Согласно данным, полученным от Министерства внутренних дел, в теплоэнергетическую компанию были приняты на работу сотрудники, которые сразу же выразили желание заключить контракт с Министерством обороны для участия в специальной военной операции (СВО). В качестве подтверждения своих намерений они предоставляли выписки из приказов о заключении контракта, но эти документы оказались поддельными.

На основании этих фальшивых документов работодатель приостанавливал действие трудового договора и выплачивал сотруднику денежную премию в рамках стимулирующей кампании.

Сотрудниками полиции проведены обыски в квартирах подозреваемых и изъяты документы и цифровые носители информации, которые подтверждают факт мошенничества. Также устанавливается размер ущерба, причиненного компании.

На прошлой неделе в Петербурге арестовали помощника военкома Юрия Сергеева и его супругу Анастасию по обвинению в присвоении бюджетных средств путем заключения фиктивных контрактов о службе в зоне проведения российской военной операции. По версии следствия, не позднее 22 сентября 2023 года Сергеев в сговоре с группой лиц «приискали соучастника К.» и обеспечили ему заключение трудового контракта с ПАО «Россети Ленэнерго». После чего К. зачислили в штат филиала «Кингисеппские электрические сети» на должность подсобного рабочего 1 разряда в управлении делами отдела материального технического обеспечения.

Затем, «достоверно зная о том, что К. исполнять свои трудовые обязанности по должности не будет», Сергеев с группой лиц предоставили ему фиктивный контракт с Минобороны, согласно которому он якобы служил в армии в звании рядового. На основании этого документа был издан приказ о приостановке трудового договора с К., после чего на его счет были выплачены денежные средства в размере 850 тыс. рублей.

Эти деньги, включая заработную плату, а также выплаты, предусмотренные трудовым договором и коллективном договором ПАО «Россети Ленэнерго», были похищены участниками преступной группы.

Помимо этого, Сергеев и неустановленная группа лиц не позднее 24 ноября 2023 года заключили трудовой договор о зачислении супруги Сергеева Анастасии в другой филиал ПАО «Россети Ленэнерго» — «Новоладожские электрические сети» на позицию подсобного рабочего 1 разряда в отделе материального технического обеспечения.

Ей также был изготовлен фиктивный контракт о прохождении военной службой, на основании которого был издан приказ о приостановлении действия трудового договора с последующей выплатой на счет 750 тысяч рублей, которые были похищены участниками преступной группы